‘Me quedé media hora llorando’: Adal Ramones recuerda cuando hizo un show tras la partida de su mamá

El carisma y simpatía de Adal Ramones lo han convertido en uno de los presentadores más queridos en la televisión, pues años después de que terminara Otro Rollo, su programa más icónico, sigue igual de vigente en la pantalla. Pero además de dichas cualidades, ha sido el profesionalismo con el que se ha conducido el conductor el que le ha permitido construir una carrera sólida. Y es que, para nadie es un secreto que en el pasado ha atravesado por situaciones difíciles tanto en el tema personal como en el profesional, sin embargo, ha demostrado que pese a todo, el show debe continuar. En una reciente entrevista Adal se ha hablado sobre el que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su mamá. A su vez, ha relatado el angustiante momento que vivió antes de un show, cuando lo alertaron de que sería detenido.

Emocionado por su papel de anfitrión en el reality Nuestra Belleza Latina, Adal hizo un repaso sobre las experiencias que ha vivido en su carrera durante una entrevista con Lourdes Stephen para el programa Sal y Pimienta. El conductor destacó que en su trayectoria ha buscado siempre ser profesional, y no dejar que las situaciones personales afecten su trabajo ante el público, Fue así que recordó la lamentable partida de su mamá, ocurrida en 2015. “Mi madre muere yo estaba haciendo un show en Perú… Termino y me tocan en la mañana: ‘Tu mamá ha muerto', entonces yo volé a México y de México a Monterrey, la velamos, al otro día enterramos sus restos, tomo el avión, duermo todo el día… Y en la noche hago el show e hice reír a todo el mundo”, recordó. El presentador contó que incluso buscó la forma de homenajear a su mamá arriba del escenario. “Inventé todo de mi mamá, todo lo improvisé ahí, la gente reía y todo, había como 3500 personas en el monólogo”, continuó.

Sin embargo, una vez que terminó la presentación, él dio rienda a los sentimientos que estaba conteniendo. “Me meto al camerino a llorar, pero la gente que pagó un boleto no tenía por qué ver a un cuate triste llorando… y fue un show de mucha risa, y entré al camerino y me quedé media hora llorando, media hora a moco tendido, a grito (abrazado) con el cojín del sillón del camerino, llorando y salí (respiré) y ‘espero que te haya gustado el show mamá’ y ya, es showtime”, contó. Adal reiteró que su compromiso con el público, lo ha llevado siempre a actuar de esta manera. “Si tú vas a un programa, por más que haya muerto alguien, una enfermedad o algo, tú vas a entretener a la gente, tú tienes que tener el profesionalismo y la cabeza tan fría de de decir, ‘yo me tengo que entregar haya pasado lo que haya pasado’”, explicó.

El momento en el que le dijeron que sería detenido

Para reafirmar su postura de ser profesional sin importar nada, Adal recordó un problema poco conocido que vivió en temas de impuestos, el cual creyó que derivaría en su detención. “Hace unos años, tuve un problema con Hacienda… nosotros tuvimos desgraciadamente un mal manejo de los impuestos por parte del despacho que nos llevaba, una persona… Lo hizo todo mal, muy mal”, relató el conductor. “Recuerdo que me dijeron, justamente antes de que yo entrara al aire en vivo, en Otro Rollo, entran corriendo y me dice: ‘Adal, hay unas patrullas que están esperando a que acabe el programa para detenerte’” contó, reviviendo la expresión de sorpresa y angustia que tuvo en ese instante. “What! Entonces yo empiezo el monólogo con el alma en un hilo y diciendo al rato voy a estar en las portadas de todos los periódicos, todo Televisa estaba asustadísimo”, continuó, señalando además que se trataba de la primera vez en que contaba dicha situación.

“Termina el monólogo y me dicen: ‘Adal, Adal, no, es falsa alarma’. Y Yo: ‘¿Qué?’ Las patrullas que estaban afuera estaban esperando ingreso para entrar a hacer unas escenas de telenovela”, recordó, y explicó la razón por la que ocurrió el malentendido. “Otro canal de otra compañía les enviaron esa información, ‘van a detener a Adal y están afuera esperándolo’, entonces Televisa tuvo de rebote, la mala información del otro lado, porque si hubieran salido a preguntar por qué están acá afuera, les hubiera dicho ‘vamos a entrar porque tenemos llamado a una telenovela’”, aseguró.

