Las hijas de Jacky Bracamontes, las fans número 1 de Camilo y Evaluna

Tras el anunciar bombo y platillo -o más bien, por medio de un video musical- que esperan su primer hijo, Evaluna y Camilo se presentaron este miércoles en el auditorio Fillmore Miami Beach, en la que fue una de sus presentaciones más especiales. La joven pareja derrochó talento en el escenario, pero también mucha ternura, principalmente la cantante, quien lució su incipiente baby bump en todo su esplendor, En el público no podía faltar Ricardo Montaner, padre de la también actriz, pues junto a su esposa Marlene Salomé estuvo muy animado durante toda la velada, compartiendo además en sus redes sociales algunos fragmentos del show. "Los tres cantando en vivo... Índigo cantando por primera vez", escribió el intérprete de Me va a extrañar en su Instagram, haciendo alusicón a su futuro nieto. Pero no era el único famoso que acudió al concierto, pues Jacky Bracamontes y Martín Fuentes acudieron también junto a sus hijas mayores. Desde las primeras filas en el recinto, Jackita y Caro disfutaron de la presentación, y no dejaron de corear las canciones del dúo Montaner-Echeverry. Haz click abajo para ver lo bien que la pasaron los fans número 1 de Camilo y Evaluna.

