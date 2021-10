Alessandra Rosaldo y la razón por la que le advirtieron sobre tener una relación con Eugenio Derbez

Con nueve años de matrimonio y contando, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han demostrado ser una pareja sólida y feliz. Gracias a sus redes sociales y también a los proyectos en los que han trabajado juntos, el público ha podido conocer más acerca de la relación entre el actor y la cantante, así como la que ella sostiene con los hijos de él. La integrante de Sentidos Opuestos se ha ganado el cariño Aislinn, Vadhir y José Eduardo, quienes también han encontrado en ella una gran amiga y cómplice. Sin embargo, lo que algunos no saben y que ella acaba de confesar, es que cuando empezó a salir con el intérprete hubo quien la alertó, sugiriendo que podría no ser el mejor partido para ella dado su historial en el amor.

De visita en México, Alessandra acudió al foro de Netas Divinas, donde entre otros temas, habló de su experiencia grabando el reality de los Derbez y las situaciones que se dieron a propósito de la intensiva convivencia familiar. “Esta primera temporada, Dios mío de mi vida, fue de verdad… Híjole…”, comentó. “De entrada nunca habíamos convivido así, nunca jamás, tú imagínate un mes completo de Big Brother en Marruecos”, continuó la cantante. “Y luego de la manera que es nuestra familia, estamos hablando de cuatro hijos de cuatro madres diferentes, y luego Ais casada, en ese momento Kai era una bebé, el yerno, o sea, no está nada fácil”, agregó la cantante sobre su experiencia en De Viaje con los Derbez. “Sí fue muy fuerte, muy difícil, después de esa primera temporada hubo que dar mucho espacio”, confesó.

En la charla, Paola Rojas destacó la convivencia de Alessandra con los hijos de su marido. “Una relación tan genuina, cero forzada, padrísima, yo creo que se necesita de una gran inteligencia emocional que claramente tú tienes”, comentó la periodista. Sobre este tema, la integrante de Sentidos Opuestos recordó que, desde el inicio de su relación con Eugenio, hace más de 15 años, nunca consideró como algo negativo el que él tuviera varios hijos, con todo y que hubo quien le aconsejó que lo pensara dos veces. “Nunca me hizo ruido, o sea, al principio cuando nos enamoramos y cuando se supo, mucha gente me decía: ‘¿Qué haces ahí? Checa la historia’”, contó la cantante, al parecer refiriéndose al historial del actor en cuando a sus relaciones, de las que para ese entonces ya tenía tres hijos. “De verdad nunca me hizo ruido (que tuviera hijos de diferentes parejas), yo me enamoré profundamente y junto con él venía en la maleta los hijos y la verdad es que desde el primer día me entendí perfecto con los tres, de manera muy diferente con cada uno, pero sí”, agregó.

La relación de Alessandra con las mamás de los hijos de Eugenio

Hace un par de años, durante una entrevista con el Burro Van Rankin para el programa Hoy, la cantante fue cuestionada sobre si, en un caso hipotético, aceptaría disfrutar de unas vacaciones en las que también estuvieran invitadas las exparejas de su marido, ello a propósito del entonces reciente estreno de la primera temporada de De Viaje con los Derbez. “Es una situación muy complicada”, comentó la cantante, pues dijo tener dudas sobre los antiguos amores de su marido aceptarían una propuesta así, aunque aseguró que no tendría ningún problema en convivir con ellas, de hecho, se animó entonces a hablar de su relación con cada una.

La intérprete reveló que con quien más ha convivido es con la mamá de Vadhir, Silvana Prince, con quien incluso ha compartido festividades en casa. “He convivido con dos, de las tres. Con la que más he convivido es con la mamá de Vadhir que, incluso, ha estado con nosotros en algunas Navidades”, contó. “Nos llevamos super bien, no tengo ningún problema”, aseguró. Aunque la relación no es tan cercana como con la mamá de Vadhir, Alessandra reconoció que también ha coincidido con la mamá de Aislinn, Gabriela Michel: “Con la mamá de Ais también he convivido, pero menos”. Finalmente, hizo referencia a Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, a quien reconoció conocer más por su papel de figura pública, sin embargo, dijo que no ha podido entablar una relación con ella: “No he tenido la oportunidad de convivir con ella, nos hemos saludado, no nos hemos visto, pero no he tenido convivir con ella”, explicó.

