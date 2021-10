Entre lágrimas, Simone Biles: ‘Todavía me da miedo la gimnasia’

El mundo vio sorprendido cómo el verano pasado, Simone Biles, la máxima exponente de la gimnasia estadounidense, decidía retirarse de una serie de competencias en Tokio 2020. A sus 24 años, la atleta que parecía insuperable dio a conocer que decidía poner por encima de la justa deportiva su salud mental, por lo que había determinado no competir. Desde entonces, ha abierto su corazón en un par de veces para hablar sobre el proceso que ha vivido e incluso hizo una aparición en la MET Gala, ahora, pasados unos meses, Simone ha vuelto a tomar la palabra. Desgraciadamente, todavía no se encuentra en un lugar en el que pueda regresar al deporte que le dio la gloria de forma completa. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Simone ha hablado de cómo está viviendo este momento en el Today Show.

“El hacer algo que he hecho toda la vida y simplemente no ser capaz de hacerlo por todo lo que he pasado, es verdaderamente una locura, porque amo este deporte tanto”, explicó Simone a Hoda Kotb, “Es duro, lo siento. Y no pienso que la gente entienda la magnitud de lo que he pasado, pero por tantos años el haber pasado por todo lo que he pasado, estoy orgullosa de mí misma”. Y es que Simone tiene claro que lo que sucedió en Japón fue un cúmulo de emociones tras haber enfrentado muchos retos a lo largo de su vida. “A través de los años, después de haber suprimido tantas emociones y de poner una careta para la escena global, siento que todo salió a la luz. Mi cuerpo y mi mente me permitieron suprimir todas esas cosas por tantos años, por tanto como pude soportar y cuando llegamos al escenario olímpico, simplemente decidió que ya no podía hacerlo más y se quebró”, explicó.

La atleta olímpica se encuentra realizando una gira con sus compañeras Jordan Chiles, MyKayla Skinner, Jade Carey y Grace McCallum, pero confiesa que no ha sido fácil verlas realizando lo que ella podía hacer siempre con enorme facilidad y que ahora no es capaz de lograr. “Me pesa mucho y veo a las chicas hacerlo, y simplemente no es lo mismo…Estoy feliz de poder ser líder para las sobrevivientes e impulsar el valor de todos de hablar alto, así que estoy feliz de decirlo por ellas. Pero pasamos por nuestras propias cosas. Es duro…Todavía me da miedo la gimnasia. Como que apesta porque trabajé tan, tanto por esto, así que es duro”. Al hablar de las sobrevivientes, Simone se refiere a las atletas que como ella fueron víctima de los abusos sexuales del entonces médico del equipo Larry Nassar.

Dando voz a otras víctimas

Sobre los testimonios que han tenido que dar nuevamente como parte de este caso, Simone dijo: “El pasar por algo como eso y ser capaz de dar voz a todas las sobrevivientes y a las personas que quieren salir adelante y contar sus historias, es verdaderamente inspirador. Pero es duro el tener que pasar por eso, porque la gente forma sus propias opiniones y no puedo decir verdaderamente lo que está pasando”.

Tratando de acabar con el miedo que la está embargando y que limita su desempeño en la gimnasia a ejercicios de piso, Simone se encuentra trabajando en su salud mental: “El tener la terapia de salud mental que necesito ha sido muy, muy bueno para mí, especialmente estando de gira”. Hace un par de meses la gimnasta confesó que aunque esperaba recibir muchas críticas por su decisión, la realidad es que ha recibido mucho apoyo.

