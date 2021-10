Ya se sabe la fecha de la boda de Paulina Peña y Fernando Tena

La vida de Paulina Peña ha dado un dulce giro desde que en septiembre pasado se comprometió con su novio, Fernando Tena, un momento que quedó plasmado para el recuerdo en un romántico álbum fotográfico que la joven publicó en sus redes sociales. Desde ese día, la ilusión crece en sus corazones camino a la celebración de una soñada boda a la que los enamorados han puesto fecha, misma que ha sido anunciada de la manera más emotiva. Así, la hija del expresidente Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, prepara todo para la realización de su esperado enlace, contando siempre con el apoyo incondicional de sus seres queridos, a quienes ha compartido cada instante de este capítulo del que también ha hecho partícipes a todos sus seguidores.

Recordemos que en días pasados, Paulina se sinceró con los usuarios a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que confesó que ella y Fernando ya tenían fecha para llegar al altar. Sin embargo, no dijo cuándo se darían el “sí, acepto”, lo que dio pie a que el misterio creciera en torno a este tema. Finalmente, las dudas han sido despejadas, luego de que la joven revelara un video en el que se puede leer el día que han elegido para convertirse en marido y mujer: “Paulina & Fernando. 1 de octubre de 2022”, sin duda una elección que cobra toda relevancia, pues además estará cercana al festejo por su cumpleaños número 26, la primera vuelta al sol que recibirá como mujer casada.

Para hacer más emotiva la revelación de la fecha de su boda, Paulina acompañó el anuncio con el video de la reacción de sus seres queridos al compartirles la buena nueva de su compromiso, el cual retrata los instantes en que sus hermanos y más personas de su círculo cercano se conmueven hasta las lágrimas con la noticia. “El mejor sentimiento solo de volver a vivir estos momentos @fertenaa”, dijo en la descripción del clip, un detalle al cual inmediatamente reaccionó su futuro esposo. “Wooow”, escribió el joven, quien agregó emojis de corazón a la publicación que en tan solo unos instantes acumuló miles de “me gusta” así como de reproducciones.

Entre los comentarios que recibió la pareja al destapar la fecha de su boda están los de Alejandro Peña, quien expresó a su hermana y a su cuñado el enorme sentimiento que tiene hacia ellos. “¡Los amo! Gran pareja @paaulinapepretelini y @fertenaa”. Del mismo modo lo hizo Nicole Peña: “Ya lloré otra vez”. Por su puesto, Tania Ruiz, novia de su papá, y quien tiene un cariño muy especial por ellos tampoco perdió la oportunidad de celebrar con los enamorados. “Qué bonito”, agregó la modelo. Y quienes tampoco dejaron pasar la oportunidad de desear lo mejor a los futuros esposos fueron las hermanas Castro. “Quería gritar más, jajaja”, dijo Sofía, comentario que fue precedido por el de su hermana Fernanda: “¡Felicidades! Les mando mucho amor @fertenaa”, se puede leer.

Agradecida por las muestras de cariño

Luego de anunciar su compromiso, Paulina dirigió unas palabras a sus seguidores, a los que agradeció por las muestras de cariño que le han hecho llegar, así como los buenos deseos ante esta etapa para la que ya se prepara. “Les quiero dar las gracias por todos sus buenos deseos, créanme que sí leí la mayoría de los mensajes y contesté también la mayoría. Si comentaron igual en la foto créanme que sí los leí… Entonces gracias, gracias porque a pesar de que he estado ausente en las redes sociales todo este año, todo bien, nada más me tomé un tiempito, pues leí mensajes que me llegaron al corazón. Me sorprende la familia que tengo aquí en Instagram que por algún momento, no dudé pero simplemente necesitaba un respiro…”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

