Así han celebrado su segundo aniversario de novios José Eduardo Derbez y Paola Dalay

De lo más enamorados, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay celebran una fecha muy importante para ambos. Y es que fue un 20 de octubre pero de hace dos años, cuando el actor y la influencer tomaron la decisión de iniciar una relación, la cual con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde los enamorados han comenzado a compartir algunos vistazos de su relación, a pesar de que en un inicio ambos habían apostado por la discreción, e incluso habían logrado mantener en secreto su noviazgo durante los primeros meses. Es por eso que al ser una fecha tan especial para ambos, han querido hacer partícipes a sus fans de la alegría que los embarga, por lo que a través de sus redes sociales han hecho eco de su gran amor, dedicándose los mensajes más románticos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante las primeras horas de este 20 de octubre, Paola compartió en sus historias de Instagram un romántico video en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que han vivido como pareja, en incluso los más divertidos. Junto al video, la guapa jovencita dedicó unas palabras a su novio, dejando en claro el gran amor que tiene por él. “Hoy cumplimos dos años llenos de felicidad, sonrisas y momentos inolvidables. Gracias por tanto. Te amo con todo mi corazón”, expresó Paola en su clip, el cual fue replicado por el hijo de Eugenio Derbez en sus redes sociales.

Más tarde, José Eduardo se refirió a esta fecha tan especial en su vida a través de su feed de Instagram, en donde compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más enamorado, posando junto a Paola, a quien toma de la mano y mira fijamente a los ojos. Junto a la imagen, el reconocido actor escribió un breve mensaje, en el que no dudó en refrendar el amor que tiene por su novia. “¡Dos años! Qué rápido. Te amo”, escribió el actor de lo más emocionado. Como era de esperarse, la novia del actor no tardó en reaccionar a la publicación de su galán e ilusionada respondió: “¡Los mejores dos años junto al mejor! Te amo mi vida”, respondió.

VER GALERÍA

Por otro lado, Paola Dalay también dedicó un lindo mensaje a José Eduardo a través de Instagram, en donde además compartió un álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado del también comediante. “730 días con este guapo. Dos años que se me pasaron tan rápido. Te amo”, escribió Paola al pie de su publicación.

¿Por qué José Eduardo prefiere ser reservado?

A lo largo de los últimos meses, los fans de José Eduardo también se han preguntado por qué el joven actor ha preferido mantener discreción sobre su romance, lo que se ha visto reflejado en las pocas publicaciones que ha hecho junto a su novia en las redes sociales. “Sí, es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo ni nada, pero luego muchas personas creen que el subir cosas a redes significa dar amor o que eso es la importancia que le das a la pareja. De repente, muchas personas son de: ‘Tú no la subes, tú no la pones, o tú no le dices, o tú no le comentas’, y si no haces eso entonces significa que no amas a la persona, muchas personas piensan así y está pésimo eso, pero mejor alejadito todo…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy.

VER GALERÍA