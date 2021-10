La enérgica respuesta de la hija de Gordon Ramsay a quien criticó su peso

Es uno de los chefs más famosos del mundo y su fuerte carácter es bien conocido gracias a sus distintas intervenciones en la televisión británica y estadounidense, pero de puertas adentro, Gordon Ramsay es un amoroso padre de una extensa familia. Ahora sus hijos comienzan a abrirse su propio camino y Tilly, de 19 años, ha brincado del éxito con el que gozaba en Tiktok, a los programas televisivos. Actualmente se encuentra compitiendo en Strictly Dancing en la televisión británica y en Celebrity MasterChef en Australia demostrando su versatilidad y talento. A pesar de que la jovencita se ha ganado al público con su carisma, no ha faltado uno que otro comentario negativo, y con gran madurez, Tilly ha decidido marcar una raya en cuanto a lo que va a aceptar y lo que no al vivir bajo la mirada pública.

Después de que el locutor de radio Steve Allen de LBC hizo un desafortunadísimo comentario al referirse a ella como ‘una gordita’ y culpar de esto a la comida de su padre, Tilly tomó su cuenta de Instagram. “Intento no leer y escuchar los comentarios y la negatividad, sin embargo, recientemente haber sido criticada en una estación de radio nacional por un hombre de 67 año es ir demasiado lejos”, comenzó el texto de Tilly, “Steve, por favor siéntete libre de dar a conocer tu opinión, sin embargo, pinto la raya al comentar sobre mi apariencia. Es una vergüenza que alguien esté intentando hacer una experiencia tan positiva negativa”.

“Este no ha sido el primer y definitivamente no será el último comentario que se haga sobre mi apariencia y lo acepto, y estoy aprendiendo a aceptarme. Pero, por favor, recuerden que las palabras pueden lastimar y al final del día, solamente tengo 19 años y estoy tan agradecida por todas las increíbles oportunidades en las que he podido participar y entiendo que estar bajo la mirada pública, obviamente viene con sus propias repercusiones y estoy consciente de esto desde una edad temprana. Sin embargo, no voy a tolerar que la gente piense que está bien el comentar públicamente y escrutinar el peso de cualquier persona y su apariencia”, finalizó la jovencita en una publicación de Instagram en la que incluyó el audio del desatinado comentario. En las últimas horas, el mensaje ha alcanzado más de 153,000 likes.

El apoyo que la joven ha recibido ante esta publicación no ha venido solamente de sus compañeros de la competencia de baile, sino que también la comunidad gastronómica se ha volcado en cariño por Tilly. Sus hermanas tampoco han faltado entre los comentarios y los hijos de otras celebridades que comparten experiencias con ella.

¿Quién es Tilly?

Aunque en nuestro país la familia Ramsay es conocida únicamente a través de Gordon, la realidad es que en Gran Bretaña Matilda -nombre completo de Tilly- ha tenido distintas participaciones públicas. Cuenta con casi 10 millones de seguidores en Tiktok, pero su fama viene de tiempo atrás. En el 2015 trabajó en el show de la CBBC Matilda and the Ramsay Bunch, en donde mostraba ya su talento en la cocina. Dos años después publicó su primer libro de recetas derivado del show con el nombre Matilda & The Ramsay Bunch: Tilly’s Kitchen Takeover. Tampoco es raro verla en participaciones en This Morning y Big Chef Little. Su primer trabajo fuera de la cocina ha sido precisamente en Strictly Dancing, una competencia de baile entre celebridades que goza de enorme popularidad en la televisión británica. Semana a semana, Gondon toma su cuenta de Instagram para apoyar a su hija y recordarle lo orgulloso que está por su labor en la pista de baile.

