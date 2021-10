Love is in the air! Así celebró Niico sus primeros 6 meses de noviazgo

Con tan solo 21 años, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, ha mostrado una gran determinación por seguir sus sueños, los cuales, aunque no coinciden con la profesión de sus padres, sí está estrechamente relacionados con el ámbito artístico. Este apuesto joven está dando pasos firmes para forjar su carrera en el mundo de la música, aspiración en la que los actores lo apoyan incondicionalmente. Y no sólo en este aspecto se encuentra realizado, pues Niico está igualmente pleno en su vida personal, de hecho, acaba de cumplir sus primeros seis meses de relación con Yulianna De Souza, ocasión que no ha pasado por alto para ninguno, pues han celebrado de la forma más especial.

Este martes, Nicolás tomó sus redes sociales desde temprano para dedicarle unas románticas palabras a su guapa novia con motivo de su mesiversario. “6 meses. Te amo mucho”, escribió el joven cantante en sus Instagram Stories. Este breve, pero significativo mensaje, cedió protagonismo a las postales de ambos con las que acompañó sus posts, pues éstas no dejaron ninguna duda de cuán enamorado está de Yulianna y de lo bien que la pasa junto a ella. Hace un par de días, durante una dinámica de preguntas y respuestas, los seguidores de Niico le preguntaron cuál había sido la etapa favorita de su vida, y él sin dudarlo, respondió que en la que actualmente se encuentra y acompañó sus comentarios con una foto junto a su novia, dejando entrever que ella es una de las principales razones por las que se encuentra feliz en estos momentos.

Casi al mismo tiempo que Nicolás, Yulianna tomó su propia cuenta de Instagram para compartir unas fotos junto a él y celebrar su amor. “Oye, te amo como aman los patos -¿cómo?- Patodalavida”, escribió divertida en sus Stories al publicar una selfie frente al espejo junto a su galán. “Felices 6 meses”, agregó. “Te amo”, expresó después al publicar una postal tomada durante uno de sus viajes juntos. La joven, quien comparte con Niico el amor por la música, es sin duda su fan número 1, pues siempre expresa su apoyo y admiración hacia él.

Además de las sinceras y divertidas dedicatorias, los novios se sorprendieron con algunos originales presentes. Yulianna no dudó en presumir en un video el que recibió de su apuesto novio. “Para los que no saben, el pan es todo en esta vida”, comentó emocionada al mostrar el arreglo hecho con varias piezas de pan dulce que le dio Niico, quien apareció brevemente en el clip, esbozando una gran sonrisa. Él también mostró a sus seguidores los diferentes obsequios que su novia le dio en su sexto mesiversario, entre ellos algunos videojuegos y un gorro como los que él suele usar. “Gracias @yuliannadesouza, te amo”, escribió. El festejo siguió, y la joven pareja disfrutó más tarde de una deliciosa cena, de la que también compartieron algunos vistazos.

¿Qué opina Ludwika del noviazgo de su primogénito?

A principios del mes pasado, la actriz habló por primera vez de la relación que Niico mantiene con su novia y reconoció que lo ha visto muy feliz con ella. “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, comentó ante las cámaras del programa Ventaneando durante la pasada edición de los Premios Platino, llevada a cabo en Madrid. En dicha ocasión, Ludwika negó ser celosa, al contrario, dijo estar disfrutando al máximo esta etapa de su hijo, pues admitió que le ha hecho revivir la ilusión de los amores juveniles. “No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, explicó entonces.

