Con imágenes inéditas, Paulina Peña comparte cómo reaccionaron sus hermanos a su compromiso

El pasado 1 de octubre Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena sorprendieron a sus seguidores en Instagram con el anuncio de su compromiso matrimonial. A poco más de 15 días de aquel inolvidable momento, la próxima novia compartió a través de su cuenta de Instagram un videoclip en el que compiló las reacciones de sus seres queridos cuando, a través de videollamadas presumió su anillo de compromiso. Debido a que la propuesta de su novio fue sorpresa, los novios echaron mano de la tecnología para comunicarle a sus seres queridos que pronto caminarán hacía el altar. Sin duda, las reacciones más especiales fueron las de Nicole y Alejandro, hermanos de Paulina.

Hace unas horas, Paulina compartió una historia en su Instagram donde se aprecia que estaba editando un video en su computadora: “Hay algo que muero por enseñarles, ¿será hoy el día?”, escribió sobre las imágenes donde aparece el rostro de su hermana menor, Nicole, muy emocionada. Después de días de trabajo, la novia estaba muy feliz de poder compartir con sus seguidores estas imágenes, pero se enfrentó a un problema técnico: “Sí estaba apanicada porque es un video que me tardé muchísimo en hacerlo con mucho cariño, tanto para mí, como para vivir el recuerdo otra vez, esta emoción, no les quiero platicar más. En fin, el punto es que no me deja subirlo y casi lloro”, comentó en otro clip.

Después de este momento de tensión, la influencer consiguió cargar el video y publicarlo: “Listo chicos, ahora sí ya pueden ir a ver el último IGTV”, fue entonces que sus seguidores descubrieron que este clip contiene imágenes inéditas de las reacciones de su familia y amigos al enterarse de su compromiso. Aunque no sabemos si Paulina acomodó el video en orden de quienes se enteraron primero, la reacción de sus hermanos, Nicole y Alejandro, fueron las que aparecían al inicio de este video, donde las lágrimas fueron una constante.

De acuerdo con las imágenes, para avisarle a sus hermanos menores, realizó una video llamada con ambos, donde, de repente Paulina le mostró el anilló de compromiso, un momento en el que no pudo evitar las lágrimas. En las ventanillas donde aparece Alejandro, se aprecia cómo el joven se lleva las manos a la cabeza en señal de sorpresa, para luego esbozar una gran sonrisa. Por otra parte, aparece Nicole, gritando a la cámara, mientras Paulina mostraba que estaba acompañada de Fernando Tena, con quien se comprometió luego de seis años de relación.

La reacción de Sofía Castro

Para titular este video, con duración de tres minutos, Paulina escribió la frase: “El mejor sentimiento, solo de volver a vivir estos momentos”. En este clip, la influencer compartió las reacciones de su círculo más cercano y de algunos miembros de su familia. En este material audiovisual no incluyó el video de cómo le dio la noticia a su papá; sin embargo, sí incluyó varios videos de otros miembros de su familia, incluida Sofía Castro con quien, a pesar del divorcio de sus papás, continúa siendo muy cercana y quien no pudo ocultar su emoción al enterarse que Paulina y Fernando se comprometieron.