Rafaela Castro y el especial detalle que le regaló a su abuela Vero por su cumpleaños

Gracias a su carisma y talento, Verónica Castro es uno de los personajes más queridos de la televisión, y aunque ha pasado tiempo ya desde su último proyecto, su público no le pierde la pista y prueba de ello es que su cumpleaños nunca pasa desapercibido para sus fans. Este martes, al cumplir los 69 años, la actriz inició el día con un sinfín de felicitaciones en sus redes sociales, de hecho, hasta hizo una aparición en Twitter para agradecer todo el cariño recibido. También algunos colegas le dedicaron algunas palabras, tal es el caso de Galilea Montijo, con quien trabajó en el reality Pequeños Gigantes. "Si por fuera es bella esta mujer, no hay palabras para describir su corazón, pásatela increíble mi Vero chula", escribió la conductora al compartir una foto junto a la cumpleañera. Y entre todos los detalles que ha recibido en su cumple, no podía faltar el de su nieta Rafaela, la hija de Cristian Castro y Paola Eraso, quien meses atrás celebró su propio cumpleaños. La pequeña, quien está siguiendo los pasos de su padre al tomar clases de piano y canto, le regaló a su famosa abuela su mejor interpretación de Las Mañanitas. "¡Feliz cumpleaños abuelita hermosa! Te amo. Gracias a mis maestros por ayudarme a elaborar esta sorpresa", expresó la nena en su cuenta de Instagram, administrada por su mamá. Haz click abajo para ver a Rafaela.

