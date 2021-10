'¡Eres lo más hermoso y fascinante de mi vida!', Fernanda Castillo a su hijo Liam en su décimo cumplemés

Las vidas de Fernanda Castillo y Erik Hayser dieron un vuelco de 180 grados cuando le dieron la bienvenida a su primer hijo, a quien decidieron llamar Liam, en diciembre del año pasado. Algo que se ha visto reflejado incluso en la forma en la que han decidido compartir los detalles de su vida privada, pues antes del nacimiento de su bebé, la pareja había optado por defender su privacidad y por mantener su vida íntima al margen de la pública. Sin embargo, es tal la alegría que existe en sus corazones en estos momentos, que han querido compartir con sus seguidores un poco de ella, haciéndolos partícipes de los momentos más especiales de su familia. Tal y como ha sucedido este 19 de octubre, cuando Fernanda ha celebrado por todo lo alto el décimo cumplemés de su bebé.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, Fernanda compartió una linda imagen de sus recientes vacaciones, en la que se ha dejado ver de lo más plena cargando a su pequeño en brazos y posando frente a un hermoso atardecer en la playa. Sobre la imagen, la actriz dedicó unas dulces palabras a su bebé con las que logró conmover a sus seguidores. "¡Felices 10 meses, mi bebé! ¡Eres lo más hermoso y fascinante de mi vida! Te amo, Liam", escribió la actriz de lo más emocionada.

Por su parte, Erik Hayser se ha limitado a compartir una tierna imagen en blanco y negro, en la que es posible apreciar las manitas del pequeño sosteniendo su biberón, siempre procurando cuidar la identidad de su pequeño, pues aunque han decidido ser más abiertos con su público, han preferido ser muy prudentes en cuanto a la vida de su bebé, compartiendo solo algunos de los instantes más entrañables que han vivido a su lado. "Mi momento favorito del día", escribió el intérprete completamente enamorado de su bebé.

VER GALERÍA

Cabe destacar que a lo largo de los últimos días, Fernanda y Erik han regalado a sus seguidores algunos vistazos al interior de su vida familiar, mostrando detalles de su día a día, dejándose ver de lo más felices y entregados a su faceta de padres. "Mi familia", escribió Fernanda de lo más orgullosa en Instagram en donde también compartió una linda imagen en la que se le puede ver de lo más feliz, paseando a su pequeño en una carriola a la orilla de un lago, muy bien acompañada de el guapo actor, quién enternecido observa a su bebé y a su prometida.

La ilusión de ser mamá

Para Fernanda, se trata de una etapa de total realización, en la cual ha podido reiterar lo mucho que llena su corazón de felicidad desempeñarse en esta faceta. Por tal motivo, la estrella ha dedicado los mensajes más emotivos a su bebé, como ocurrió durante la pasada celebración del Día de las Madres. “Cuando la vida nos puso a prueba tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió de lo más conmovida, haciendo alusión a la crisis de salud por la que atravesó meses atrás, y la cual por fortuna logró superar, dando muestra de la fortaleza con la que hoy asume cada uno de sus días.

VER GALERÍA