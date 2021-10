Paulina Burrola, novia se Mauricio Ochmann, cuenta lo mal que la pasó por una fuerte intoxicación: 'Sentía que no la libraba'

Hace poco más de una semana, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola se dejaron ver muy felices en una especial cita en la Ciudad de México, luego de varios días separados debido a sus respectivas agendas laborales. Tras aquel encuentro, la pareja se volvió a despedir para continuar con sus compromisos, por lo que ha sido a la distancia que el actor ha apoyado a su guapa novia, quien recivientemente vivió una desagradable experiencia en temas de salud, la cual por fortuna no ha pasado a mayores. Con el apoyo a la distancia de su galán, y el cariño de sus amigos y seguidores, la guapa sonorense ha revelado los pormenores de este amargo episodio.

Acostumbrada siempre ha compartir con sus seguidores detalles de su día a día, Paulina se mantuvo ayer un tanto ausente de sus cuentas, y fue hasta la noche cuando las retomó para explicar justamente los motivos que la obligaron a hacer esta pausa. “Desperté a las 6 am con una intoxicación horrible”, contó la modelo al inicio de una publicación en sus Instagram Stories. “Ya está haciendo efecto poco a poco el medicamento. Pero sentía que no la libraba, está fuerte el bicho”, continuó en su post. Si bien habló a grandes rasgos de lo mal que la pasó por este contratiempo de salud, no entró en detalles sobre las causas que lo pudieron haber ocasionado.

En vez de pormenorizar su padecimiento, la modelo prefirió reconocer el apoyo que recibió ante esta inesperada situación. “Soy muy afortunada de tener las amigas que tengo. Y de todos los que amo que desde lejos estuvieron cuidándome también”, agregó en su post, sin etiquetar ni mencionar específicamente a nadie, aunque no sería para nada raro que entre estas personas se encontrara Mauricio, quien está en Estados Unidos por una gira en una obra de teatro. “Siempre agradezco diariamente por mi salid, por lo fuerte que es, por todo lo que me permite hacer, pero el cuerpo siempre pide pausas”, reflexionó Paulina.

En su siguiente Story, Paulina mostró una foto en la que se aprecian varias cajas de distintos medicamentos, así como una botella de lo que parece ser suero. La modelo mencionó ahí al médico que la ayudó en este momento, y que al parecer seguía monitoreando su recuperación. “Siempre cuidándome, gracias”, escribió. Aunque la modelo trató de ser lo más clara posible sobre lo que le ocurrió, al parecer hubo quienes se confundieron, por lo que horas después, tuvo que aclarar lo sucedido. “No es Covid, lo de bicho era por lo de la bacteria en mi estómago”, explicó. “Gracias por todos los mensajitos tan bonitos”, finalizó.

Su amor a distancia con Mauricio

Mientras Paulina sigue trabajando en México, Mauricio continúa con las presentaciones de la obra de teatro en la que comparte el escenario con Aracely Arámbula. El actor se presentó este lunes en Anaheim, California, lo cual le permitió darse una escapada para visitar a su pequeña Kailani, quien se encuentra con su mamá en Los Ángeles.

Esta no es la primera vez que Paulina y Mauricio están separados por sus compromisos laborales, pues meses atrás el actor estuvo una temporada en Madrid, para grabar una serie. Sin embargo, la pareja echaba mano de la tecnología para estar en contacto, además de que no perdía la oportunidad para dedicarse lindos mensajes en redes sociales. “No puedo de la emoción de verte después de extrañarnos tanto, pero siempre acompañándonos y apoyándonos con mucho amor. Te amo”, escribía la modelo en agosto, días antes de que el intérprete regresara a México. “Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle”, expresaba por su parte Ochmann semanas atrás en un extenso y sincero mensaje en el que defendió su amor por la modelo. “Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Te admiro y Te amo”, agregó entonces.

