¡Vivan los novios! Los hijos de Travis Baker, los más felices con el compromiso de su papá

El compromiso matrimonial de Kourtney Kardashian y Travis Baker llenó de felicidad, no sólo a la familia Kardashian, los Baker también han mostrado su felicidad en redes sociales donde Alabama y Landon Baker, hijos del baterista compartieron varias publicaciones referentes a la propuesta de matrimonio que le hizo su papá a la mayor de las Kardashians. A través de Instagram los hijos de Baker felicitaron a los novios y dejaron ver un poco de la excelente relación que tienen con la prometida de su papá, con quien grabaron su primer Tik Tok y a quien conocen desde hace años debido a que Kourt siempre ha sido amiga de la familia.

En medio del revuelo que provocó la noticia del compromiso de Kourtney y Travis quienes, durante la puesta del sol de este domingo, protagonizaron un romántico momento frente al mar de Montecito, en California, cuando el baterista le pidió matrimonio en medio de un corazón realizado con arreglos de rosas rojas; los hijos del integrante de Blink 182, mostraron su júbilo ante la noticia. Alabama y Landon, de 18 y 15 años de edad, respectivamente, utilizaron sus redes sociales para compartir un poco del especial momento que vivió la familia, luego de la propuesta, cuando disfrutaron de una cena con los novios, a quienes captaron muy enamorados.

A través de Instagram, el primogénito de Travis, Landon compartió un clip donde aparece su papá y Kourtney fundidos en un beso, el joven acompañó este clip de la frase: “Estoy tan feliz por ustedes, chicos, los quiero mucho”. Por su parte, su hermana, Alabama, también compartió un instante de esta cena familiar, la rubia escribió sobre estas imágenes: “Muy feliz por ustedes. Los amo a ambos”. Con estos posts, los hijos del baterista muestran el apoyo total a la relación de su padre con Kourtney a quien conocen desde que eran muy pequeños, de hecho, durante un episodio de Keeping Up With the Kardashian, aparecen Travis y los chicos quienes son amigos del clan desde hace varios años.

Además de sus felicitaciones en Instagram, los chicos compartieron un par de videos de esta cena en Tik Tok, donde Landon escribió: “Tan feliz por mí y mi nueva familia”, con esta frase, el joven deja claro lo mucho que apoya a la relación de los novios. Pero el primogénito del baterista no es el único que está muy contento con la noticia, Alabama, su hija, no se queda atrás y les escribió en otro clip: “Felicitaciones a mis humanos favoritos”. Tras el compromiso de su padre, los chicos grabaron su primer Tik Tok al lado de Kourt quien desde que comenzó su relación con el baterista se ha mostrado muy cercana a los hijos que su prometido tuvo con Shanna Moakler.

Aitana de la Hoya y su felicitación a los novios

El compromiso de Kourt y Travis no sólo contó con la bendición de sus hijos, Aitana de la Hoya, hija de su exesposa y el boxeador Óscar de la Hoya, también fue partícipe de la felicidad de los novios y, siguiendo los pasos de sus hermanos menores, también utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su Baker a quien ve como un padre. La joven, de 22 años de edad, compartió varias fotos captadas en el Rosewood Miramar Hotel, en Montecito, donde se realizó la cena familiar con la que los novios y sus hijos celebraron el compromiso. Entre las instantáneas más especiales está una en la que aparecen las manos de los novios entrelazadas y donde el anillo, valuado en más de un millón de dólares, acapara todas las miradas.