¿Por qué Andrea Meza se quedó varada en Sudáfrica?

Los compromisos para Andrea Meza no paran. Y es que tras haberse coronado como la absoluta ganadora de Miss Universo 2020, apenas en mayo pasado, la hermosa chihuahuense ha emprendido un viaje por todo el mundo cumpliendo puntualmente con todos los compromisos que ha adquirido debido a la corona. Es por eso que la reina de belleza se trasladó hasta Sudáfrica, en donde se ha reencontrado con Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019, así como con otras reinas de este famoso certamen como Catriona Gray, la ganadora de 2018, y Pia Alonzo, ganadora de 2015. Y aunque su paso por este país estuvo lleno de lindos instantes, pues además fungió como jueza en la final de Miss Sudáfrica, Andrea se vio obligada a retrasar su regreso a América debido a que enfrentó algunas dificultades para viajar, debido a la pandemia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la ingeniera en software en sus historias de Instagram, en donde compartió una serie de videos en los que se dejó ver en un look muy deportivo en color negro, un poco decepcionada debido a que no se le permitió abordar el avión que la llevaría a Nueva York, en donde actualmente reside. “Se supone que debería estar en el avión… Estamos en Johannesburgo, en el aeropuerto, no me permitieron subir al avión debido a mi pasaporte mexicano y no puedo entrar al país sin excepción”, expresó con cierta tristeza en su voz, asegurando que intentaría volar un día después, mientras cumplía con todos los requisitos que los Estados Unidos exigen para dejar entrar a personas provenientes de otro país, debido a las restricciones que existen por la actual pandemia del Covid-19.

Aunque en un inicio Andrea se mostró un poco triste por no poder regresar a casa, finalmente se tomó la situación con humor, pues nuevamente tomó sus redes sociales para compartir una actualización de su situación e incluso bromear con lo sucedido. “Sudáfrica nos ama tanto que no nos deja ir”, escribió en una nueva historia de Instagram.

VER GALERÍA

Por fortuna, Andrea obtuvo su permiso para entrar a suelo estadounidense y finalmente pudo viajar de regreso a casa, algo que le hizo saber a sus seguidores a través de Instagram stories. “Un día después, pero ya estamos en nuestro camino de regreso a Estados Unidos. Este problema fue debido a las restricciones que aún existen en muchos países por el Covid-19. Sigue siendo complicado volar de forma internacional. Estoy muy agradecida con @official_misssa y todos los que nos ayudaron para poder estar en este avión”, expresó.

El sueño que Andrea Meza quiere cumplir tras entregar la corona

Como bien se sabe, la hermosa mexicana será la ganadora con el reinado más corto en la historia de Miss Universo, debido a que con la pandemia el certamen no se pudo realizar durante el 2020, posponiéndose hasta mayo de 2021, por lo que el próximo mes de diciembre Andrea tendrá que coronar a la nueva reina de este certamen. Sin embargo, la chihuahuense ya tiene claro el camino que quiere seguir una vez que su reinado termine. “Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones… Me pone feliz. Sé que estoy bien, que me siento cómoda si estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo es algo que sí me gustaría explorar…”, señaló de lo más sonriente durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría.

VER GALERÍA