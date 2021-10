Jorge Salinas revela que se tiene que someter a una cirugía cuanto antes: 'El dolor no cesa, ahí está constante, latente'

Aunque Jorge Salinas siempre ha apostado por la discreción en cuanto a su vida personal se refiere, en los últimos meses se ha mostrado más abierto a la hora de hablar de su estado de salud, un tema en el que sus seguidores han puesto especial atención, pues el mismo actor reveló hace unos meses que tuvo que pasar por el quirófano para atenderse un malestar que tenía en la cadera, por lo que incluso fue visto caminando con ayuda de un bastón y una andadera, superando esta situación satisfactoriamente. Sin embargo, en una reciente entrevista, Jorge ha revelado que deberá volver al quirófano, ahora para atenderse un malestar que tiene en la columna vertebral y que desde hace algunas semanas le ha causado algunos problemas de dolor, algo con lo que ha tenido que aprender a vivir, pues a pesar de sus molestias no ha dejado de trabajar, por lo que una vez que termine de grabar la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando se tomará un descanso para atenderse completamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con total sinceridad, Jorge habló de los malestares que ha enfrentado y de la forma en la que tenido que enfrentar su día a día a pesar de su estado de salud. “Debo realizarme una cirugía de la columna cuanto antes… Al terminar las grabaciones de la telenovela me operaré, tomaré una pausa para ello”, comento el guapo esposo de Elizabeth Álvarez en entrevista con TVyNovelas, dejando en claro que por ahora busca cumplir con todos sus compromisos laborales, para después someterse a la cirugía y tomarse el debido tiempo para su recuperación.

Sobre la forma en la que ha hecho frente a los fuertes dolores que siente debido al problema que presenta en la columna y sobre su futuro en la telenovela, el actor dejó en claro que se esperará hasta terminar las grabaciones del melodrama para poder iniciar con todo su proceso. “Sí ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez, y no puedo dejar un trabajo botado; tienes que aguantarte, ni modo, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, latente. Aprendes a vivir con el dolor, pero eso no es calidad de vida. Terminando la novela me encomiendo a Dios, me pongo en manos del mejor doctor, y con mucha fe de que me deje caminando”, expreso el intérprete.

VER GALERÍA

Finalmente, Jorge compartió algunos detalles de cómo fue su pasada cirugía y la forma en la que vivió su recuperación, un proceso que sin duda lo sentir empatía por aquellos que atraviesan por lo mismo y no reciben la atención adecuada. "Sí tuve muchos impedimentos luego de operarme de la cadera (octubre 2020), pero primero caminé con andadera, luego con bastón, y gracias a las terapias pude recuperarme completamente, pero finalmente fue algo que se pudo corregir; hay personas que no tienen recursos (económicos) suficientes para una prótesis y el sistema de salud tampoco se las da”, concluyó.

La lección que ha aprendido de su nuevo personaje

Dentro de S.O.S. Me estoy enamorando Jorge Salinas interpreta a una persona que es débil visual, un personaje que lo ha tocado de muchas maneras y que le ha dejado un sinfín de lecciones aprendidas, además de un gran aprendizaje como actor y como humano. “Cierra los ojos en un elevador e intenta salir, es muy complicado. Comprendí que hay gente que se sobrepone ante las adversidades, y hay personas que por un problema de amor se quieren matar. Sin duda, las capacidades emocionales son más fuertes que una discapacidad física”, compartió conmovido.

VER GALERÍA