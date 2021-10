Paris Hilton y su despedida de soltera inspirada en ‘Alicia en el país de las maravillas’

El gran días está cada vez más cerca para Paris Hilton: la socialité está alistando los últimos detalles de su boda con Carter Reum, con quien se comprometió el pasado mes de febrero en medio de los festejos por su cumpleaños número 40. La socialité, quien ya se había comprometido tres veces antes de recibir el anillo de su actual pareja, quiso que el público fuera partícipe de los preparativos de su enlace, pues lanzó su reality Paris in Love para compartir los pormenores de su camino al altar. Pero mientras que ella está acostumbrada a los reflectores, su prometido no es mucho más reservado. “No le gusta la cámara. No desfila en alfombras rojas, no da entrevistas. Está tan concentrado en su negocio, y eso me encanta de él”, confesaba la celeb en may pasado en el programa Extra. Sin embargo, siendo tan mediática como lo es, Paris ha compartido por sí sola mucho de su esperada boda, como el hecho de que durará tres días y que ella usará ni más ni menos que 10 vestidos de novia. Mientras los fans de esta famosa heredera aguardan a conocer la fecha del enlace, se ha celebrado la despedida de soltera, lo que ha dejado entrever que falta prácticamente nada para que la estrella de The Simple Life llegue al altar. Kathy y Nicky Hilton, madre y hermana de futura novia, junto a Tina Chen Craig, su entrañable amiga, han organizado el festejo más espectacular inspirado en Alicia en el país de las Maravillas: Enormes rosas, tazas gigantes, El Sombrero Loco y la Reina de Corzones han sido parte de esta increíble fiesta; haz click abajo para ver todos los detalles.

