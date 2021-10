La muy honesta opinión de la creadora de SATC sobre la serie te sorprenderá Ante la gran expectativa por la llegada de And Just Like That, la nueva entrega de la serie, Candace Bushnell ha dejado claro lo que piensa sobre el show

En medio de la enorme expectativa por la nueva entrega de Sex And The City que llevará el nombre And Just Like That, ha revivido la pasión que sentían por la serie millones de fanáticos. En la buena época de esta historia, había toda una legión de mujeres que no solamente querían vestirse como Carrie y sus amigos, sino que también querían ser como ellas. A pesar de que ninguna tenía una historia por demás halagadora, la realidad es que su estilo de vida en la Gran Manzana se volvió todo un objeto del deseo para una generación entera que glamurizó desde su vida romántica hasta sus carreras profesionales. Pero, en medio del final de grabaciones de la nueva serie, Candace Bushnell, creadora de la historia se ha abierto y con gran franqueza ha dejado claro que nadie debería guiar su vida por estos personajes.

Sex and the City estuvo basada en la columna que Candace escribía para el New York Observer, pero a sus 62 años, confiesa que aunque divertida la serie no es un ejemplo de vida. A pesar de que el personaje de Carrie estuvo basado en ella misma, Bushnell ha explicado: “El programa de televisión y el mensaje no eran muy feministas al final. Pero así es la televisión. Así es el entretenimiento. Es por eso que la gente no debe basar su vida en un programa de televisión”, dijo claramente Bushnell al New York Post. “Es un gran show, es muy divertido. Pero hay fans que… es como que el show en verdad los guía. Y la realidad es que, encontrar a un chico tal vez no es la mejor decisión económica a largo plazo. Los hombres pueden ser muy peligrosos para las mujeres de muchas maneras. Nunca hablamos de esto, pero es algo que las mujeres deben pensar: puedes hacer mucho menos…cuando tienes que depender de un hombre”.

Es ahí en donde Candace ha explicado cómo el programa difiere de lo que ella escribía en su popular columna: “Era la idea en general de lo que es sexy: hacer negocios es sexy, ser ambiciosa es sexy, quedarte hasta las cuatro de la mañana despierta de fiesta es sexy. Una conversación poderosa es sexy. Tener la mesa número en el restaurante es sexy”. Eso sí, la periodista explica que no todo era miel sobre hojuelas en aquella época: “Nueva York era sexy. Era emocionante, pero al mismo tiempo estaba llena de minas, como Harvey Weinstein”, dijo haciendo referencia al ejecutivo del mundo del cine que se encuentra encarcelado después de haber sido acusado por distintas mujeres, entre ellas varias famosas, de acoso y abuso sexual, “Estos hombres dan miedo. De hecho, veía a estos hombres y pensaba, ‘¿Cómo pueden las mujeres estar alrededor de ellos?’”.

Bajo una luz más positiva

A pesar de que Candace tiene claras estas opiniones sobre el popular programa, no todo es negativo, pues tiene claro lo bueno que fue en ciertos aspectos. “Era revolucionario ver a mujeres solteras -mujeres solteras y sin hijos, de hecho- en sus 30s, abriéndose un camino por el mundo y teniendo vidas sexuales activas”, escribió en la edición australiana de Stellar el año pasado, “Es estos momentos no parpadearíamos (por esto) pero en 1994, cuando comencé a escribir la Columba, la gente sintió que había algo malo con estas mujeres. Hubo muchos hombres que en verdad estaban amenazados por esto. Había hombres que me decían: ‘¡Estás arruinando las cosas! Ahora las mujeres están hablando. Ahora mi novia me pregunta cosas de esto y lo otro. Ahora quiere saber cosas’”.

