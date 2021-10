Kourtney Kardashian, su espectacular anillo y por qué este compromiso es tan especial

En febrero pasado, Kourtney Kardashian confirmaba su relación con Travis Barker, luego de una relación un tanto intermitente con el modelo Younes Bendjima, y varios años después de su separación de Scott Disick, el padre de sus hijos. En estos últimos meses, los seguidores de la celeb han sido testigos de su apasionado romance con el músico, el cual para muchos, presagiaba algo importante en la vida de la mayor de las hermanas Kardashian, tal como ha sucedido ahora. Y es que la también empresaria y el integrante de Blink-182 se ha comprometido, hecho que no ha pasado para nada desapercibido en las redes sociales, y no sólo para ambos, sino también para más integrantes de la mediática familia encabezada por Kris Jenner, pues han compartido varias imágenes de este romántico momento, dejando ver de paso, la increíble sortija que Travis ha entregado a su novia.

Este fin de semana, Kourtney tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas románticas postales junto a Travis. “Para siempre”, fueron las únicas palabras que escribió en su publicación, la cual acompañó de un par de fotos en las que se le ve abrazada con Travis, ambos rodeados de un espectacular arreglo con velas y rosas rojas, con el mar y el atardecer como telón de fondo. “Para siempre”, comentó por su parte el músico, sin dar más detalles sobre esta cita. Sin embargo, aunque en ese momento ellos no revelaron más pormenores, hubo quien sí, empezando por la propia Kim Kardashian, quien no dudó en comentar el post con emojis de corazones y, de anillos, conformando así todas las sospechas. Poco antes, medios como TMZ ya habían compartido imágenes la pareja en este encuentro, detallando que tuvo lugar en un hotel ubicado a orillas de la playa en Montecito, California, y que algunos amigos y familiares de los enamorados atestiguaron la pedida de mano.

Las estrellas de Keeping Up With The Kardashians se encargaron de difundir las imágenes del compromiso de su hermana mayor en sus propias redes sociales, además compartieron algunos vistazos de la especial cena que tuvo lugar después para festejar el futuro enlace. Imágenes mostradas por Khloé y Kendall dejaron ver que el festejo estuvo aderezado con detalles como velas y rosas rojas, siguiendo la misma línea que hubo en el momento en el que Travis se arrodilló frente a Kourtney para hacerle la pregunta. Alabama Barker, la hija del rockero, también estuvo convocada al festejo y asimismo compartió vistazos de este instante tan especial en la vida de su famoso padre. “Muy feliz por ustedes chicos. Los amo a ambos”, escribió la joven de 15 años al publicar en sus Instagram Stories una foto de la feliz pareja.

Tanto en la foto que compartió Alabama, como en las otras instantáneas y videos que compartieron las hermanas Kardashian-Jenner, fue imposible pasar por alto el espectacular anillo en la mano de Kourtney, digno de una celebridad. La sortija, de la cual seguramente no tardarán en conocerse más detalles, cuenta con un magnífico diamante de corte oval y estaría valuada, según apuntan algunos medios, en un millón de dólares. “Parece tener más de 15 quilates en una configuración de pavé o de halo oculto. El estilo está claramente inspirado en el aturdidor de Blake Lively, aunque el de Blake era más único y valioso (con un diamante rosa en el centro). Estimaría el valor del anillo de Kourtney a un millón de dólares”, indicó el experto Mike Fried citado por HELLO!.

Kourtney, por primera vez al altar

Aunque algunos incautos pudieran pensar que estas serán las segundas nupcias para Kourtney, no es así, pues aunque tuvo una larga relación con Scott (9 años), de la cual nacieron sus hijos, nunca se casaron. En 2011, cuando su primogénito Mason tenía apenas 2 años, la entonces pareja estuvo a punto de comprometerse. El episodio final de la primera temporada de Kourtney and Kim Take New York, mostró que Disick le compró un anillo de compromiso y planeó proponerle matrimonio a Kourtney durante una cena en Nueva York. Sin embargo, cuando Disick le preguntó a Kourtney sobre el matrimonio, ella le respondió: “Si las cosas son tan buenas ahora... ¿por qué querríamos cambiar eso?”, por lo que finalmente el empresario nunca le hizo la pregunta.Totalmente realizada a sus 42 años, con tres hijos y muy enamorada, la mayor de las hermanas Kardashian parece estar lista para decir “sí, acepto”, a Travis, quien por su parte, ya ha estado casado en un par de ocasiones. De 2001 a 2002 estuvo casado con Melissa Kennedy, y de 2004 a 2008 con Shanna Moakler, con quien tiene dos hijos, Landon, y Alabama, de 15.

