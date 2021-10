Adamari López deslumbra con su look más vibrante

Sin duda alguna, Adamari López se ha convertido en una de las celebridades favoritas de la televisión. Y es que con su carisma y encanto natural, la también actriz ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores, quienes a diario la siguen por la mañanas en el programa Hoy día. Sin embargo, con su reciente integración al programa Así se baila, los fans de la puertorriqueña ahora pueden disfrutar de su presencia en la pantalla chica un día más a la semana, pues domingo a domingo Adamari se hace presente como jueza de este show de baile, en donde la hemos podido ver como pez en el agua dando sus opiniones como experta en la materia -recordemos que ella ganó un reality de baile-, e impactando a todos con sus espectaculares looks, algo por lo que ya se ha hecho famosa y por lo que sus fans se mantienen a la expectativa cada semana.

Como era de esperarse, esta semana no ha sido la excepción y Adamari nuevamente ha hecho gala de su buen gusto para vestir, dejándose ver de lo más guapa con un minivestido amarillo de una manga y holanes del diseñador Charlie Lapson, uno de sus favoritos a lo largo de esta primera temporada de Así se baila que este domingo celebra su sexta gala, pues han sido varias las ocasiones en las que se ha dejado ver de lo más guapa en un diseño de este creador. El vibrante color de este vestido ha contrastado a la perfección con su tono de piel y el verde de sus ojos, los cuales ha enmarcado con un maquillaje en tonos morados.

La presentadora ha optado por llevar el pelo recogido con una pony tail baja, dejando al descubierto su hermoso rostro en su totalidad. Adamari ha querido dejar todo el protagonismo a su increíble vestido, por lo que ha decidido llevar algunos accesorios discretos, como aretes largos de brillantes y los anillos que llevó en una de sus manos, complementando su look con unas zapatillas descubiertas en tonos dorados.

¿Qué opina de las cirugías estéticas?

Sin duda alguna, Adamari López se ha convertido en todo un ejemplo de superación y constancia. Y es que la presentadora ha experimentado un inspirador cambio físico, luego de haberse convertido en la embajadora latina de un programa de pérdida de peso que encabeza Oprah Winfrey. Y aunque Adamari está muy orgullosa de los resultados que ha obtenido gracias a su esfuerzo, también se ha tomado un tiempo para responder a quienes han insinuado que su impresionante cambio se debe a que se ha sometido a una serie de cirugías estéticas, dejando en claro que por el momento no está dentro de sus planes someterse a una operación como esa, y que todo lo que ha logrado ha sido a base de esfuerzo y perseverancia, tal y como lo ha registrado en sus redes sociales.

Fue durante una reciente entrevista donde Adamari se refirió a las críticas que ha recibido tras mostrar su increíble cambio físico, asegurando que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre lo que hace, dejando en claro que las únicas cirugías a las que se ha sometido han sido por cuestiones de salud y no estéticas. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, comentó la actriz al diario La Opinión.

