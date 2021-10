'Con el corazón abatido y triste', Sebastián Zurita ante una irreparable pérdida

A pesar de que Sebastián Zurita ha apostado por la discreción en cuanto a su vida privada, el actor suele compartir con sus fans algunos instantes personales a través de sus redes sociales, sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales o incluso momentos muy sensibles. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando se ha mostrado de lo más conmovido por la partida de una de sus más grandes inspiraciones y a quien consideraba como uno de sus mentores: el cineasta mexicano Felipe Cazals, quien falleció el pasado sábado 16 de octubre a los 84 años.

A través de su perfil de Instagram, Sebastián compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos instantes que compartió con el reconocido cineasta en los sets de filmación y en su día a día, pues además de que fue Cazals quien le diera a Sebastián su primera oportunidad en el cine, también se convirtió en un amigo de él y de su familia. Al pie de las imágenes, el guapo actor escribió unas lindas palabras de despedida para el artista mexicano, mostrando su lado más sensible y vulnerable, “Con el corazón abatido y triste. Una frustración tanto conmigo y con la vida. Me toca despedirme de un gran mentor, un amigo, un viejo gruñón pero adorable, un visionario y alguien que le dio voz a México de la manera más real que él podría imaginarse”, compartió en las primeras líneas.

El mayor de los hijos de Humberto Zurita y Christian Bach continuó con unas palabras de agradecimiento para el creador de películas como Canoa y Los motivos de luz, reconociendo así los aportes de Felipe Cazals a la cinematografía del país. “Maestro Cazals, gracias por esa primera oportunidad de hacer cine, gracias por tu cariño hacia nuestro trabajo, a tu implacable metodología, a tus enseñanzas que me llevaron a tu set donde ni una mosca volaba sin tu permiso, gracias por abrirme las puertas de mi carrera, por hacer que la gente me viera de una manera distinta (por mi trabajo), gracias por llevarle la contraria a todos los que decían que yo no podía ser un actor de una película de cine mexicano, gracias por rodearme de los actores más talentosos de mi país, por Ciudadano Buelna, la aventura actoral más relevante de mi vida y que más me ha llenado de placer”, agregó el intérprete conmovido.

Finalmente, Zurita dedicó unas emotivas palabras de despedida para su mentor, no sin antes reconocer su legado y el que le haya permitido no solo conocerlo en el plano profesional, sino también en el personal, pues lograron hacer una linda amistad a través de los años. “Gracias por el cine que nos dejas, por el amor a lo que hacías, por ese genio implacable pero más que nada gracias por dejarme acercarme a ti cómo ser humano y poder escuchar tus pláticas, tus enseñanzas y tu visión a futuro. El cine se viste de luto, la cultura de México pierde a un grande y yo pierdo a un amigo. Te mando un beso gigante hasta donde vayas. Te tomas un vinito con mi mamá ahora que la veas. Te quiero”, finalizó.

Despiden a Cazals

Gracias a sus obras cinematográficas, muchas de ellas de culto, Felipe Cazals ha llegado ser considerado como uno de los pilares del cine mexicano, llevándolo a ser reconocido a nivel internacional con su arte y por su entrega a su labor. Entre sus películas más conocidas destacan Su alteza serenísima y Digna: hasta el último aliento, el cual aborda el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Su última película fue Ciudadano Buelna,de 2013, en la que Sebastián Zurita fue el protagonista. Como era de esperarse, han sido muchas las personalidades del mundo del cine quienes se han mostrado consternados ante esta lamentable pérdida, recordando al icónico cineasta con las palabras más especiales. “Gracias por tu obra y tu bondad, Felipe. Por ayudar a las generaciones futuras”, expresó Guillermo del Toro a través de su perfil de Twitter.

