Melinda y Bill Gates entregaron a su hija en el altar

En medio de una gran expectación se ha llevado a cabo la boda de Jennifer Gates con el jinete egipcio Nayel Nassar. Tal como se había esperado, la pareja unió sus vidas en una ceremonia realizada en la finca que los padres de la novia le regalaron cuando se graduó de la universidad de Stanford en el 2018. Melinda y Bill Gates fueron los encargados de entregar a su primogénita en el altar según las imágenes del enlace que ha publicado el New York Post. Aunque desde hace un tiempo se sabía que la pareja que se comprometió en enero del 2020 se casaría esta tarde, según reportes del Dailymail, los enamorados se habrían casado en una ceremonia musulmana la tarde de ayer y ha sido esta tarde cuando han celebrado una boda civil rodeados por sus allegados, además de una que otra personalidad.

La novia ha lucido un espectacular diseño de Vera Wang hecho a la medida y sus damas se enfundaron en vestidos en verde botella. El vestido de novia contó con acabados en encaje, mangas largas, además de que Jennifer lució un largo velo de tul que se pudo ver en las imágenes que ambas publicaciones dieron a conocer esta tarde. El Dailymail ha reportado también que el menú ha corrido a cargo del servicio de Gallucci Catering y que el pastel fue hecho por la famosa pastelería francesa Lauderée.

Según el tabloide británico, el entretenimiento de la fiesta de este sábado estará a cargo de Coldplay y del intérprete de folk Harry Hudson, además de que la publicación apunta a que un grupo se preparó antes de la boda practicando el tema Shine Your Light on Me. Se habla de la asistencia de alrededor de 300 invitados que se han dado cita en la finca de Westchester de la joven estudiante de medicina, que fue transformada a lo largo de los últimos días para poder convertirse en el escenario de la recepción nupcial de la primogénita de los Gates. Entre las personas que se vio llegando a la celebración estuvo Georgina Bloomberg, hija del multimillonario Michael Bloomberg, quien comparte con Jennifer su pasión por la equitación.

La ceremonia del viernes

Desde el viernes por la tarde comenzaron a correr imágenes en las que se veía a Jennifer luciendo un hermoso vestido blanco con falda midi con vuelo y sin mangas, en lo que todo mundo pensaba se trataba de la cena de ensayo que se acostumbra en Estados Unidos. Pero, el Dailymail ha reportado que esta primera reunión sirvió como escenario para la boda religiosa de la pareja, bajo la fe musulmana.

Después de la sesión de fotos en la que los novios posaron, se pudo ver que Jennifer tuvo un cambio de vestido luciendo un diseño strapless, ceñido al cuerpo con delicadas plumas en la falda. La melena completamente recogida en una cola baja con un broche con brillantes adornando su peinado fueron los elementos que Jennifer eligió para dar el toque final a su look. Esta ceremonia fue también la primera ocasión en la que se vio juntos a Melinda y Bill Gates desde que anunciaron su divorcio hace algunos meses. Si bien Melinda llevaba días con su hija en la Gran Manzana afinando todos los preparativos para la boda, el empresario llegó hace apenas un par de días acompañado por su madrastra para poder entregar a su hija en el altar. Para este día, la madre de la novia llevó un diseño color carmín, mientras que en la ceremonia del viernes por la tarde se le vio en un discreto vestido en rosado.

