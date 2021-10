Galilea Montijo da la bienvenida a Tania Rincón al programa Hoy

Ha pasado una semana desde que Hoy ha recibido a su nueva conductora, Tania Rincón. En medio de una gran expectativa y hasta con su debido contratiempo -cuando casi no logra regresar a México a tiempo para su presentación-, Tania se ha integrado a las filas del popular programa mañanero. Si bien, Andrea Legarreta ya había podido darla la bienvenida a Tania a través de sus redes sociales, ahora Galilea Montijo ha hecho lo propio. La tapatía no había podido estar presente en los primeros programas de Tania, lo que dio mucho de qué hablar antes de que Gali contara en dónde se encontraba en esos momentos, pero ya de vuelta ha tenido la oportunidad de recibir con gran cariño a la nueva conductora, quien antes de esta llegada ya había tenido oportunidad de participar en la emisión como invitada.

“Mi querida Tania, bienvenida a la loca pero divertida familia del Programa Hoy. Estoy feliz de que estés”, escribió una Gali junto a una fotografía en la que se les ve muy contentas en su cuenta de Instagram. Por su parte, en la misma publicación, Tania agradeció el mensaje a Montijo. “Mi Gali hermosa, te extrañé muchísimo, estoy feliz de poder ser parte de esta divertida familia y tener nuestra dosis de risas y chisme todos días. Gracias siempre”, respondió la nueva conductora.

Este viernes, después de sus primeros cinco días en la emisión, Tania aprovechó para agradecer la oportunidad que se le ha confiado. “Muy contenta en mi primera semana siendo parte del equipo del Programa Hoy. Gracias Andy Rodríguez por subirme a este barco y darme la confianza. Te quiero”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Mostrando el gran cariño con el que han recibido a Tania en el programa, la nueva conductora posó con Galilea, Andrea y hasta Paul Stanley que les hizo photobomb en la selfie. Andrea tomó su cuenta y escribió: “¡Aquí bien preocupadas! ¡Hasta mi Pauli allá atrás! ¡Que el éxito, la amistad, el amor, la felicidad, la salud y el agradecimiento nos acompañen hoy y siempre! ¡Galilea, Tania Paul, a darle mis hermosuras! ¡Y que digan misa!”. Desde principios de semana, la esposa de Erik Rubín ya había tenido la oportunidad de darle la bienvenida a Tania, a quien le escribió: “¡Qué felicidad tenerte oficialmente en la familia del Programa Hoy hermosa! Aparte de bella y encantadora, ¡eres muy talentosa! Sin duda, vienes a sumar puras cosas lindas al programa y a nosotros. Te queremos Tania”.

En dónde estaba Gali

La llegada de Tania se dio en medio de mucha expectativa por parte de los fans del programa, pero el mismo día se cuestionó la ausencia de Galilea Montijo, quien durante tres días no apareció en el matutino. Aunque esto no es nada extraño entre los conductores, no faltaron las especulaciones en las redes, hasta que Andrea acabó con el misterio durante el show. Un día después, Gali hizo su regreso triunfal y contó en dónde se encontraba.

“El otro día justo lo estábamos comentando, mis secuelas de Covid. Pues uno ya no tiene 15 años, y entonces las secuelas de Covid, que el doctor me dice: ‘Necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa por favor, no todo en la vida es trabajo…”, explicó al inicio del programa, “Agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a ella. Entonces nos disfrutamos. De verdad muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes, gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí. No todo en la vida estrés, mi presión era lo que más me preocupaba… Que si me voy porque la Tania me quitó el lugar… Claro (que no), estamos felices (de tenerla con nosotros) la familia crece y eso es lo importante. Los amo”.

