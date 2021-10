Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran 10 años de casados más enamorados que nunca

Consolidados como una de las parejas más sólidas del espectáculo, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se encuentran tan enamorados como el primer día y para muestra, solo hay que darse una vuelta a través de sus redes sociales. Pero esta vez, la ocasión ameritaba que los enamorados dejaran su corazón en sus mensajes, pues se encuentran celebrando su décimo aniversario de bodas. Desde el día que unieron sus vidas, mucho ha cambiado, ahora son padres de sus mellizos, que a sus cinco años se han convertido en su completa adoración. Y si bien, su llegada al altar no se libró de una simpática anécdota cuando Elizabeth respondió que no de primer momento cuando Jorge le dio el anillo, en este recuento de una década como marido y mujer han querido hacer énfasis en cómo han logrado llegar a esta etapa de sus vidas. La protagonista de telenovelas tomó su cuenta de Instagram para compartir un inspirado mensaje.

“Hace 10 años, Jorge Salinas y yo celebrando nuestra boda. Desde ese día todo cambió, ya no somos los mismos, ahora somos una familia hermosa, resultado de nuestro amor, que no me queda la menor duda (de) que solo un matrimonio sólido puede construir a base de amor y mucha paciencia jajajajajajaja, todos los días trabajando en favor de nuestro matrimonio y no olvidarnos nunca (de) por qué decidimos unir nuestras vidas. Dos corazones que laten con mucha fuerza y alegría desde el día que nos dimos el sí, viviendo cada momento por los que hemos pasado, porque nos ha tocado de todo, pero siempre juntos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Te amo, eres el amor de mi vida y agradezco poder ver con estos ojos que Dios me dio lo maravilloso que eres como ser humano. Te amo mi amado esposo, por muchos años más”, escribió Elizabeth junto a una hermosa fotografía del día de su boda en blanco y negro.

El actor no se quedó atrás y también tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una fotografía en la que se les ve durante unas vacaciones sonriendo a la cámara: “Feliz aniversario Cuquita, te amo”, escribió el actor utilizando el apodo con el que cariñosamente se refieren a su mujer y que incluso es su usuario en redes sociales. Aunque Jorge suele ser más reservado cuando de estas plataformas se trata, no es la primera vez en la que hace un romántico despliegue a su mujer a través de este medio, en el San Valentín pasado, le escribió: “No se puede terminar este día sin reconocerte como el amor de mi vida, vida mía. Me enamoras cada día con tu luz”.

Por qué Elizabeth había dicho que no de primer momento

Hace unos meses, durante una entrevista con Mara Castañeda, Elizabeth confesó que su relación no era la mejor cuando les tocó trabajar juntos. “Muy bien no me caía, teníamos como una línea así, como con mucho cuidadito”, contó de cuando les tocó encarnar una pareja en la ficción en Fuego en la Sangre, pero las cosas fueron cambiando poco a poco: “Empezó a haber una química muy padre… Me empezó a caer bien, porque ya empecé a conocer a la persona, no a esta parte del trabajo, empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos y ahí creo que se da este interés de las dos partes”.

Elizabeth Álvarez habla con cariño de los hijos mayores de Jorge Salinas

Fue así que llegó el punto de la propuesta de matrimonio: “Ay esa pedida… Un 24 de diciembre me dice Jorge: Oye, ¿te parece bien si mis papás van a casa de tus papás?’. Y yo: ‘Claro, son bienvenidos a la casa, por supuesto’”, recordó, sin imaginar lo que le depararía en aquella celebración. La estrella de telenovelas relató que ese día ella se dedicó a los preparativos de la cena y dejó para el último momento darse un baño y arreglarse. Con la presión de que todos ya estaban listos para comenzar la cena, se hizo un peinado improvisado y un maquillaje exprés. “Así, cabello escurrido, vengo con mi mamá caminando, y empieza Jorge: ‘Bueno, esta noche, esta Navidad quiero decirles que quiero pedir la mano…’ Yo volteé a ver a mi hermana que estaba enfrente de mí y dijo: ‘¿De qué está hablando? ¿Cómo? O sea, espérate, Elizabeth todavía trae mantequilla en el cabello…’”. Pero Elizabeth no era la única sorprendida, “Ni una cámara, nadie grabando, como nadie sabía, obviamente los papás de Jorge sí sabían, pero nosotros no pensamos que íbamos a una pedida de mano”.

“Entonces me dice: '¿Te quieres casar conmigo? Y digo: ‘No’. ‘¿Te quieres casar conmigo Elizabeth?’ Y yo: ‘No, no no, es Navidad, no’”, recordó. Si embargo, en aquel momento hubo otra intervención: “Y me dice su mamá: ‘¿Le estas diciendo que no a mi hijo?’. Como que caí en cuenta de todo, como que ‘me están pidiendo la mano, pero para mí era Navidad, qué tiene que ver la pedida de mano con la Navidad, qué es esto’. Sí, entré en un momento de confusión y de pánico, y Jorge hincado con el anillo así, y yo diciéndole que no, y (su suegra) ‘¿cómo le dices que no a mi hijo?’…” Pero finalmente llegó la respuesta esperada, acompañada del porqué Jorge eligió aquel momento para hacerle la pregunta: “Y yo: ‘Sí, sí me quiero casar contigo, es que es Navidad, ¿por qué hoy?’ Y me dice: ‘Porque están las personas que tú más amas’”, al recordar estas palabras, Elizabeth no pudo evitar derramar algunas lágrimas. “Me emociona porque es verdad, a veces uno quiere… Yo pensaba en el globo aerostático y la pedida arriba o en el yate con el champagne y todas estas cosas, pero qué mejor testigo de amor que nuestras familias”, reflexionó.

