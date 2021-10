La emocionante reacción de El Potrillo al saber que tendrá otra nieta

Hace siete meses los Fernández recibieron a un nuevo integrante: Cayetana, hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba. Este grato acontecimiento convirtió a El Potrillo en abuelo, un papel que le ha pemirido mostrar su lado más cariñoso y tierno. Y apenas hace un mes, Alex, otro de los hijos del cantante, compartió emocionado que también se convertiría en padre, luego de haberse casado con Alexia Hernández, su pareja desde hace más de 10 años. En medio de su dulce espera, el joven intérprete y su esposa acaban de dar a conocer el sexo de bebé: una nena a quien llamarán Mia. Totalmente emocionados, los futuros papás compartieron en sus redes sociales algunoz vistazos del original gender reveal, en el que estuvieron rodeados de sus seres queridos. Sin embargo, Alejandro y su hija América no pudieron estar presentes en este especial momento, pues él continúa con su gira Hecho en México por varias ciudades de Estados Unidos, y ella lo ha estado acompañando. Sin embargo, el hecho de que no hayan estado físicamente en la fiesta de revelación, no significa que no hayan atestiguado este instante tan importante para Alex y toda la familia. Por medio de una videollamda, padre e hija pudieron acompañarlos y enterarse al mismo tiempo de que una nueva bebita se sumará a los Fernández; haz click abajo para ver la reacción de El Potrillo.

Loading the player...