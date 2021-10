Salma Hayek cuenta cómo convenció a Angelina Jolie de participar en la mordida de su pastel

Sin importar donde se encuentre Salma nunca olvida sus raíces y tradiciones y siempre busca enseñarle a los demás todas las costumbres mexicanas. Hace poco en la celebración de su cumpleaños 55, Hayek tuvo a una invitada muy especial y no dudó en enseñarle una de las peculiaridades más divertidas de nuestra cultura. En un video que compartió la veracruzana en su perfil de Instagram, vimos muy divertida a su compañera Angelina Jolie y pudimos ser testigos de cómo la actriz estadounidense se animó a empujar a su co-protagonista de Eternals hacia el pastel. Las risas sin duda no faltaron y esta semana, Salma decidió revelar cómo fue que convenció a su amiga a unirse a esta entretenida actividad.

El inesperado festejo

El día de ayer Jimmy Kimmel tuvo a dos inivtados muy especiales durante su programa, la actriz protagonista de Frida, fue acompañada por Kumail Nanjiani para platicar sobre su más reciente cinta, Eternals, de Marvel en la que ambos participan. Durante la entrevista el conductor aprovechó para preguntar del reciente festejo que tuvo la mexicana por su cumpleaños y ahí Hayek aprovechó para confesar varios detalles muy divertidos. “Ok, no hubo ninguna fiesta, todas las personas que estuvieron ahí fueron colados”, respondió la mexicana a la pregunta de Kimmel. “Yo dije que no quería una fiesta de cumpleaños este año, tenía que trabajar todo el día, 25 personas de todos modos se presentaron, aunque yo les dije que no había festejo, pensaron que iba a sentirme sola, ya que es el primer cumpleaños que festejo sin mi esposo e hijos… De repente había 25 personas en mi casa, entonces tuve que pedir que trajeran algo de tomar, gracias a Dios, había un pastel, que mi agente había traído”, explicó durante el programa Salma. En ese instante Jimmy la interrumpió al estar muy intrigado por la tradición mexicana que envuelve al pastel y al explicar Hayek motivó a todos los espectadores a unirse a su canto ‘Mordida, mordida’.

La confusión de Angelina

Después del divertido momento que organizó la mexicana al aire, siguió contando la historia de su cumpleaños y explicó un poco más a fondo para Jimmy y Kumail de qué trata la mordida. Al finalizar, la actriz veracruzana relató que Angelina Jolie fue una de las ‘invitadas’ a la celebración, y que estaba muy confundida con los que estaba ocurriendo: “Le dijimos que yo iba a morder el pastel y que la tradición era empujar a la persona, pero ella dijo “No, no, no puedo hacer eso”, pero lo superó muy rápido y me empujó con todo al pastel”, dijo de forma divertida la estrella de cine. Para finalizar la primera parte de la entrevista Jimmy preguntó a Kumail si fue de las 25 personas invitadas al festejo a lo que el actor contestó con su personalidad bromista que el no fue de las personas requeridas al cumpleaños.

Para finalizar el programa, las estrellas del próximo estreno de Marvel hablaron un poco de los detalles de la película y de cómo fueron las grabaciones. Kumail trató de explicar cuáles eran los superpoderes de su personaje y las anécdotas que vivió a lo largo de las grabaciones a lo que Salma agregó una divertida interpretación del actor, cuando este tras bambalinas practicaba los movimientos de las escenas. Otro de los grandes momentos que vivieron juntos los protagonistas durante el rodaje fue la preparación de la secuencia de baile de Nanjiani, Salma comenzó bromeando sobre las pocas habilidades para la danza de su co-estrella, pero finalizó diciendo que siempre lo apoyó, fue como su psicóloga durante los momentos más complicados y pasaron ratos sumamente divertidos.