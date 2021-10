¿Quién es el hombre que inspiró Easy on Me de Adele? La británica ha estrenado su esperadísima nueva canción y las lágrimas no han faltado con su letra

Después de cinco años de larga espera, Adele ha concedido el deseo de sus millones de fans con el lanzamiento de su nueva canción. En este tiempo muchas cosas han cambiado, no solamente se ha mudado del otro lado del charco y ha presumido una nueva imagen en los últimos años, sino que también terminó su relación con su esposo. Acostumbrada a cantar canciones desgarradoras, no ha sido una sorpresa el que para este nuevo tema su inspiración fuera precisamente, su divorcio. Pero, ¿quién es el hombre detrás de aquellas letras? La explicación es directa, Adele escribió Easy on Me con su exmarido y su hijo en mente, según sospechan sus fanáticos. “No hay espacio para que las cosas cambien cuando los dos estamos tan profundamente atascados en nuestras formas. No puedes negar lo mucho que lo he intentado. Cambié para ponerlos a los dos primeros, pero ahora me doy por vencida”, dice una conmovida Adele, pero, ¿qué se sabe del hombre al que le dedica estas palabras?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La comentada reaparición de Adele... ¿con nuevo amor?

Adele se sincera: de los motivos de su separación a la relación con su padre

Su exmarido, Simon Konecki es un neoyorkino de 47 años, que se mudó a Londres cuando era solamente un niño de 10 años. Fue estudiante en la prestigiada escuela Eton y se convirtió en banquero, hasta el 2005 cuando decidió empezar con su propia empresa de agua minera embotellada llamada Life Water. Él estuvo casado con la estilista Clary Fisher -con quien tiene una hija- antes de comenzar a salir con la cantante.

Fue en el 2012 cuando empezó a salir con Adele después de que Ed Sheeran los presentara. Ese mismo año, la pareja recibía a su hijo Angelo, a quien Adele incluye en la letra. En su tiempo juntos, las especulaciones sobre una ruptura no se hicieron esperar y en una ocasión pocas veces vista, en el 2014 la cantante tomó su cuenta de Twitter para negar que se había separado del papá de su hijo. Adele y Simon se casaron en el 2018, tras seis años de relación, pero solamente un año después vendría la separación. Fue el representante de la intérprete quien dio a conocer a través de un comunicado: “Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos a criar a su hijo cariñosamente juntos. Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios”. Prueba de su compromiso en la crianza de su hija fue la mudanza de Simon solo al cruzar la calle frente a la casa de Adele.

VER GALERÍA

A pesar de que la pareja fue muy discreta cuando de su divorcio se trató, no han faltado las especulaciones sobre las fortunas que se disputaron, pues según los rumores, no contaban con un acuerdo prenupcial.

Adele sobre las críticas en torno a su pérdida de peso: 'Eso lastimó mis sentimientos'

Esta mañana, al hablar sobre este nuevo trabajo en BBC Radio, Adele explicó: “Siento que perdí la visión y perdí la apreciación del don que es hacer música. Me asustó por un tiempo, pero en verdad me cuidó. No solamente hacer este álbum, mi propio álbum, sino sumergirme de vuelta en álbumes viejos de otra gente que amo, descubrir nuevos artistas en Soundcloud o dónde sea. Me trajo tanta alegría a mi vida el poder escuchar música y cantar al tope de mis pulmones junto a mis propias canciones mientras las estaba escribiendo. No sé cuál hubiera sido mui fuga si no lo hubiera tenido”.

Adele y su relación con Angelo

Algunos fanáticos han atribuido que la frase: “Todavía era una niña, no tuve la oportunidad de sentir el mundo alrededor de mí. No tuve el tiempo para elegir lo que elegí hacer”, va dedicada a su hijo Angelo. Sobre el chico de 8 años, la orgullosa mamá compartió esta mañana en Hits Radio: “A él le gustan los videojuegos, como que le gusta Flamingo y muchos de esos, o sea no está nada interesado en mí”. La simpática cantante agregó: “No le interesa en absoluto. Es como, ‘Siempre estás ocupada ahora bla bla0. Pero a él no le importa y siempre está comparando. El otro día me estaba diciendo cuántos seguidores tengo en Youtube y que no estoy ni cerca de los grandes gamers. Yo estaba como, ‘Ok salud niño, gracias por eso’. Nuevamente, no, él en verdad no está consciente de (mi fama) todavía”.

VER GALERÍA