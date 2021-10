Michel Kuri, novio de Lucero, revela si siente celos de Mijares

Como novios eternos, así disfrutan Lucero y Michel Kuri desde hace varios años, en que han preferido mantener lejos de los reflectores todo lo ligado a su relación sentimental. Sin embargo, esta vez el empresario tomó la decisión de compartir algunas palabras frente a las cámaras y los micrófonos, tras ser cuestionado por la prensa sobre si tiene o no celos de ver a la cantante colaborando con Mijares en diversos proyectos, una situación que ha sido muy aplaudida por los fanáticos de los exesposos. Cabe destacar que la pareja fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde también se encontraba Micho, el hijo de Kuri, tal cual lo mostró a través de sus redes sociales.

En medio del furor que causó entre los reporteros la presencia de Lucero, no faltó quien se percatara de la cercanía de Michel Kuri en esos momentos, aprovechando la ocasión para hacerle una breve entrevista a la que respondió de manera simpática y sobre todo directa. “La famosa es ella, a mí qué me preguntan”, dijo con sentido del humor el empresario a los micrófonos del programa televisivo Suelta la Sopa, para posteriormente afirmar que se siente “muy contento” de su relación amorosa con la cantante, aunque fue muy claro al expresar que no compartiría más detalles de este aspecto de su vida personal.

Ante la insistencia de la reportera, Kuri no pudo escapar de ser cuestionado sobre la reciente cercanía que públicamente Lucero y Mijares han tenido a lo largo de estos meses, no solo por las colaboraciones musicales que han realizado en compañía de sus hijos, sino también por su participación en el programa televisivo El Retador, en el que ambos han dado a conocer algunas anécdotas del tiempo en que fueron marido y mujer. “No, hombre, ¿cómo celos? Un orgullo que hagan cosas tan bonitas, la verdad lo están haciendo muy bien, es una pareja fantástica y ¿qué le puedo decir? Lo que se ve no se pregunta, ¿no?”, señaló Michel sin detener su paso, siendo muy firme en su postura de mantenerse alejado de los reflectores.

Lo que ha dicho Lucero de Mijares

En otro momento, Lucero se tomó un tiempo para platicar con los reporteros, quienes la cuestionaron sobre la añoranza que existe entre varios de sus fanáticos por una reconciliación con su ex, esto tras disfrutar de sus recientes colaboraciones en las que además ambos han involucrado a su familia. “Imagínate, nos divorciamos hace como cuarenta y quién sabe cuántos años, o sea que yo creo que ya no, quedamos siempre de cuates, quedamos siempre de papás de nuestros hijos y con mucho orgullo”, dijo la también actriz frente a las cámaras, segura de que en este instante su corazón solo le pertenece a Michel Kuri.

Recordemos que a mediados de agosto, Lucero hizo frente a los rumores que aseguraban una supuesta ruptura con su novio Michel Kuri, echando por tierra todo lo que se dijo, haciendo evidente lo bien que marchan las cosas para ella en el terreno sentimental en estos instantes. “Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, expresó en entrevista con TVNotas, destacando el gran cariño que los mantiene unidos. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos…”, expresó.

