La simpática reacción de Micho Kuri al captar a Lucero, novia de su papá

Desde hace varios años Lucero mantiene una sólida relación sentimental con Michel Kuri, la cual ha demostrado ser inmune a todos los rumores, como los que hace unos mes semanas circularon apuntando a una separación. “Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, expresaba en agosto en entrevista con TVNotas. Al igual que ella, el empresario tiene hijos, fruto de su pasado matrimonio, de ellos, Micho es el más presente ante el ojo público, pues tiene abiertas sus redes sociales. Este apuesto joven se mantuvo un poco ausente de sus cuentas durante un tiempo, luego de un accidente que sufrió en marzo mientras practicaba paracaidismo, una de sus grandes pasiones. Sin embargo, ya se ha dejado ver cada vez más presente, y justo acaba de compartir un video que seguro ha sorprendido a sus seguidores. Como todo un paparazzi, captó el momento en el que diversios medios abordaron a Lucero en el aeropuerto, y no sólo eso, sino que mostró una simpática reacción de emoción y "sorpresa". Y es que aunque Micho actuó con cierto asombro, lo cierto es que estaba junto a la cantante, su padre Michel Kuri y Santiago, su hermano menor, tal como lo mostraron algunas imágenes dadas a conocer en el programa Venga la Alegría. Según precisó dicha emisión, estaban a punto de tomar un vuelo. En su encuentro con la prensa, Lucero fue cuestionada sobre su noviazgo, a lo que no se negó a contestar. Haz click abajo para enterarte y ver el video que compartió Micho.

