Anahí admite que en medio del éxito tuvo que pedir ayuda: 'Sentía que mi salud mental y emocional no estaban tan bien’

Hoy en día Anahí disfruta plenamente su faceta como esposa y madre de dos adorables niños, alternando de vez en cuando con diversos proyectos laborales. Sin embargo, años antes de que decidiera formar una familia, la actriz estuvo entregada en cuerpo y alma a su carrera, la cual inició cuando apenas era una niña pequeña. Su época como protagonista de la telenovela Rebelde e integrante del grupo RBD marcó para siempre su vida profesional, pues además de consolidarse como artista, ganó reconocimiento más allá de las fronteras. Si bien ella recuerda con cariño todas las vivencias en los sets y los escenarios, también es consciente de que la fama le cobró factura a nivel emocional. La intérprete se ha sincerado al respecto en una reciente entrevista y ha reconocido que tuvo que pedir ayuda para superar la dura situación que estaba viviendo.

En una charla con Mar Saura, Anahí habló del giro de 180 grados que dio su vida desde que decidió casarse con Manuel Velasco y formar una familia, así como de lo que estaba sintiendo antes de dar este importante paso. “Estaban pasando muchas cosas en mi vida y en mi corazón”, contó la cantante, luego de que la anfitriona comentara que en los últimos cinco años se ha dejado ver muy poco públicamente. “He tenido una carrera muy larga, yo empecé a trabajar a los dos años de edad, siendo una bebé, crecí en los foros crecí en los escenarios, y claro que lo agradezco muchísimo, a Dios y al universo”, continuó la intérprete de Mía Colucci. “Porque yo creo que había un plan perfecto para mí, y siempre disfruté muchísimo lo que hice, he vivido completamente agradecida de todo lo que he podido conocer, crecer, en fin, experimentar”, reconoció sincera.

Sin embargo, admitió que en su vida como famosa no todo fue miel sobre hojuelas. “Pero también hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas tal vez, o que te marcan de una forma no tan positiva”, reveló Anahí sin dar más detalles sobre aquellas vivencias, pero confesando que éstas permearon profundo en ella. “Eso, a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, en tomarme un descanso por decirlo así, sentía que mi salud mental y emocional no estaban tan bien y que había cosas que no me estaban gustando tanto o no me estaban haciendo tan feliz de esta carrera”, reconoció. La intérprete contó que esta etapa de introspección coincidió con su flechazo con el político chiapaneco. “Entonces cuando decidimos que nos íbamos a casar, le dije: ‘Sabes, creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón, de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta, porque estoy necesitando ayuda’. Y está bien pedir ayuda, ¿sabes?”, recordó.

“Entonces, fue todo al mismo tiempo, cuando yo necesité un poquito de ayuda emocional y psicológica, cuando yo necesité darme un apapacho al corazón y darme chance de enamorarme y de casarme de intentar formar una familia, que gracias a Dios hoy tengo”, continuó la cantante. “Entonces esa es la realidad, decido poner una pausa porque no estaba siendo feliz y se vale contarlo así tal cual como es”, reconoció. Sin embargo, aseguró que el hecho de que haya decidido darse su espacio para crecer a nivel personal no significa que no eche de menos algunos aspectos de su vida como artista, tales como su trato con sus fans. “Quien me dio tanto, gracias a ellos me sostuve muchas veces cuando no me sentía tan bien”, admitió.

La forma en que ahora alterna su vida pública y privada

En esta etapa de su vida en la que disfruta del equilibro entre todas las facetas de su vida, Anahí ha encontrado en sus redes sociales el espacio para conectarse con el mundo bajo sus propias reglas. “Y ahora lo que hago, te lo cuento así tal cual Mar, pues es solamente aparecer cuando realmente me siento tranquila, segura cobijada y feliz”, explicó. “No aparecer o no tener que hacer cosas sólo porque hay que hacer y hay que crecer en esta carrera y tal, la verdad es que no, ya no estoy en un momento así, tampoco estoy en una edad así”, continuó. “Ya estoy como que en un plano en mi vida en el cual decido cuándo aparecer y cuándo no pero cuando aparezco, dar lo mejor de mí y no estar escondiendo tal vez una tristeza atrás de una sonrisa”, expresó convencida.

