Daniella Álvarez levanta la voz en el Día Mundial contra la Trombosis

A poco más de un año tras la cirugía que le cambió la vida a la exreina de belleza, Daniella Álvarez siempre está dispuesta a afrontar todos los obstáculos y seguir adelante. Después de superar uno de los momentos más fuertes de su vida a raíz de la amputación de su pierna debido una fuerte complicación post quirúrgica a causa de una isquemia, la vida de la colombiana ha dado un giro muy satisfactorio en las últimas fechas. Recientemente anunció su relación con Daniel Arenas quien ha estado junto a ella en los momentos más importantes se le ha visto de lo más contenta y posteriormente al episodio de salud que marcó su vida, ella se ha convertido en la inspiración de muchas personas gracias a su personalidad y a la fortaleza con la que asume todos los tropiezos. El día de ayer para conmemorar el Día Mundial contra la Trombosis la exMiss Colombia habló de la importancia de un estilo de vida saludable e invitó a todos sus seguidores a cuidarse para prevenir esta enfermedad.

La historia de Daniella

El complicado camino de la colombiana comenzó en mayo del 2019. En varias ocasiones Daniela ha relatado que entró al quirófano debido a una pequeña masa cerca de las costillas, sin embargo, durante el procedimiento los médicos descubrieron que la formación envolvía a la arteria aorta, la cual abastece todo el cuerpo con flujo sanguíneo. Después de haberle retirado la masa, se complicó el procedimiento y se originó una isquemia, obligando al equipo de cirujanos a quitarle una parte de la pierna a la exreina de belleza. Poco después de la operación, Daniella compartió con sus seguidores que el problema también se había detectado en la pierna derecha, sin embargo, a pesar de los pronósticos, la colombiana mantuvo una actitud positiva y recientemente compartió las buenas nuevas sobre su condición. Tomó su cuenta de Instagram para compartir la inevitable emoción por el gran avance en la movilidad de su pie, después de que los médicos pronosticaran que podía perderla.

Las emotivas palabras de Daniella

Para conmemorar el Día Mundial contra la Trombosis la guapa colombiana compartió en su perfil un entrañable video e invitó a todos sus followers a cuidar de su cuerpo para prevenir esta enfermedad: “¡Cuídate! Tienes mucho por qué vivir. Hoy en el Día Mundial de la Trombosis quiero que seas consciente de esta enfermedad, que se puede prevenir si mantienes una dieta equilibrada, si haces ejercicios, si no te automedicas en ningún caso y sigues todas las recomendaciones de tu doctor ¡al pie de la letra!, en especial si estás hospitalizado o recién egresado, tienes una cirugía o padeces alguna enfermedad importante. Cuídate para que sigamos estando juntos en esta y más vidas”, escribió Daniella en su Instagram

¿Qué es la trombosis?

Son masas que se presentan cuando la sangre se endurece y forma coágulos, estas se forman dentro de una de las venas o arterias o inclusive pueden llegar a formarse en el corazón. Estas masas pueden llegar a bloquear parcial o totalmente el flujo de la sangre, lo cual puede impedir que el oxígeno llegue a los tejidos de la zona provocando la aparición de una isquemia. Si esto no se trata de forma oportuna se pueden llegar a dañar de forma irreversible los tejidos, como ocurrió en el caso de Daniella o este bloqueo puede llevar incluso a la muerte. Pero tal y como ha dicho al exmiss de belleza en su perfil, es una enfermedad que se puede prevenir y detectada a tiempo puede ser controlada y curada. “¿Quién dice que no somos como los gatos? También tenemos 7 vidas o incluso más, porque siempre hay algo que nos cambia la vida. A mí me cambió la vida para bien y me di cuenta de lo que estoy hecha y de lo cómoda que estoy con mi cuerpo. En esta nueva vida yo soy dueña de lo que quiero que pase, por eso todos los días me esfuerzo en cuidarme”, fueron las emotivas palabras que compartió la colombiana en su perfil.