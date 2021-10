La novia de El Negro Araiza presume su encuentro con la mamá del actor: 'Suegrita linda'

Hace casi tres meses, Raúl El Negro Araiza empezó a dar pistas de lo que luego se confirmó era su nuevo romance. Y aunque en un principio todo fue muy misterioso, no pasó mucho tiempo para que se revelara no sólo la identidad de su guapa conquista, la actriz Margarita Vega, sino también los detalles de su incipiente noviazgo. Gracias a sus publicaciones en redes sociales, sus seguidores del conductor han podido dar cuenta de la feliz etapa se encuentra el conductor, y ahora, también han podido atestiguar un encuentro muy esperado: el de su mamá, Norma Herrera, con su novia. Emocionada, la joven intérprete también ha compartido un vistazo de esta cita tan especial, dejando ver lo bien que se lleva con su “suegrita”, como ella misma se ha referido a la primera actriz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De lo más espontáneo, El Negro tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de una cita muy especial con sus dos amores, su madre y Margarita. “La suegra, la novia y el…” escribió el conductor de televisión en sus Stories agregando un simpático emoji para referirse a él mismo. Si bien el anfitrión de Hoy no detalló si este fue el primer encuentro de su novia con su mamá, la imagen proyectó una gran confianza y naturalidad: Los tres posando muy sonrientes mientras se encuentran sentados a la mesa de lo que parece ser un establecimiento. Para la foto, la joven actriz se colocó al centro, entre la madre y el hijo, y tuvo un pequeño gesto que reafirmó el gran cariño que siente por la madre del actor, pues colocó su mano suavemente sobre el brazo de Norma.

VER GALERÍA

Esta cita tampoco pasó desapercibida en las redes sociales de Margarita, pues además de replicar la foto publicada por El Negro, compartió una selfie junto a la madre del actor, quien posó con una gran sonrisa. La joven intérprete reveló además que en este encuentro hubo una charla muy enriquecedora con Norma, y aunque no reveló detalles sobre lo que hablaron, sí dejó claro su agradecimiento hacia ella. “Gracias suegrita linda por tus consejos”, escribió cariñosamente sobre la imagen, agregando además algunos emojis.

No es secreto para nadie que para El Negro, su madre es uno de sus grandes amores en la vida, pues ha sido su mayor apoyo no sólo en lo profesional, sino en lo personal. El conductor no pierde nunca la oportunidad de compartir momentos junto a ella, siempre con sinceras dedicatorias en las que le expresa su gratitud. “¡La mujer de mi vida! Te amo jefa”, escribía el presentador de Hoy el pasado mes de agosto al reencontrarse con su mamá tras un largo tiempo de no verse. “Gracias hijo, qué alegría me dio abrazarte hoy, te extraño mucho, te extraño, pero te veía a pedacitos en Hoy y a pedacitos en La Desalmada”, comentó entonces la primera actriz. “Para que ya no me regañe tanto. Siempre me ha regañado, ¿verdad?”, bromeó Raúl, a lo que Norma comentó simpática “¡Claro! Cuando se necesite, la mamá no cambia con la edad, siempre está al pendiente de sus pollitos”.

VER GALERÍA

¿Y las hijas de El Negro?

Raúl Araiza es un padre cariñoso y dedicado, por lo que Camila y Roberta, fruto de su matrimonio con Fernanda Rodríguez, son también sus grandes amores. El pasado mes de julio, semanas después de que se confirmara su relación con Margarita, el actor fue cuestionado por la prensa sobre si la joven actriz ya había conocido a sus hijas. En aquel momento, El Negro confesó que debido a su apretada agenda laboral no había podido darse el encuentro. “No, nada, ahora sí nada porque la verdad yo grabo de lunes a sábado, entonces ha habido muy poquito tiempo realmente…”, dijo entonces en entrevista para el programa Suelta la Sopa. En aquella ocasión Araiza confesó lo importante que siempre ha sido para él que su pareja entienda las exigencias de su trabajo. “Sobre todo que aquí sí hay comprensión completa de la profesión, porque ella ha hecho muchas series y ha hecho muchas cosas, en Colombia y luego acá también. Aquí sí es donde hay, se entiende cuando no se puede ver uno, cuando los llamados te los cambian, etcétera…”, explicó.

VER GALERÍA