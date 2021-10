En ¡HOLA!, George y Amal, su romántico y glamuroso regreso... de cine

Después de dos años de ausencia del ojo público, apenas hace unos días Amal Clooney regresó a los reflectores del brazo de su galante marido, George Clooney. Después de una breve aparición, la pareja se dejó ver en el London Film Festival, en el cual se presentó The Tender Bar, la película más reciente dirigida por el ganador del Oscar. En un espectacular look de lentejuelas, la abogada acaparó todas las miradas, pero si su look era espectacular, la escena que protagonizaron los enamorados ha dejado a más de uno encantado. Como si fueran recién casados, los Clooney compartieron miradas cómplices y cariños mientras posaban para las cámaras. El vestido de Amal que le trajo algunos problemas, fue el motivo perfecto para que su caballeroso esposo la ayudara, robando suspiros a su paso. En esta edición de ¡HOLA! -ya disponible a la venta-, los Clooney celebran siete años de su espectacular boda Veneciana, tras dos años ausentes de las alfombras rojas.

La también activista quiso partir plaza en esta aparición en la que recurrió a un vestido digno del glamour del Old Hollywood con un escote strapless, plisando hacia la cintura, una dramática capa y el toque especial de una estola de plumas, un look en lentejuelas de 16Arlington que combinó con joyas de Moussaieff. Demostrando que sigue tan enamorado como el primer día de su mujer, George no le podía quitar la mirada de encima a Amal, quien sonriente posaba para las cámaras. Encuentra las imágenes y todos los detalles de esta aparición en nuestra historia.

