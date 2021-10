La sorpresa del Canelo a su hija Emily por su cumpleaños 14

Para Saúl ‘Canelo’ Álvarez no hay nada más importante que su familia. Algo de lo que siempre se ha sentido orgulloso y que se puede ver reflejado al momento de que se sube al ring, pues siempre en primera fila lo estarán apoyando su esposa y sus tres hijos. Además, a pesar de que el guapo tapatío suele ser muy discreto con su vida privada, en ocasiones comparte con sus fans algunos detalles de lo que sucede al interior de su intimidad, sobre todo cuando se trata de ocasiones muy especiales. Tal y como sucedió recientemente, cuando el pugilista compartió una linda postal de su hija Emily en la que mostró la forma en la que la consintió ahora que la jovencita celebró su cumpleaños número 14.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el ‘Canelo’ compartió la comentada fotografía en la que se puede ver a Emily posando para la cámara de lo más emocionada y con un gigantesco ramo de rosas rojas y en el que se podía leer la frase: “Feliz cumpleaños mi niña hermosa”. Fue la misma festejada quien se encargó de revelar que el hermoso detalle que recibió en su día especial fue obra de su padre, pues no dudó en agradecerle por la increíble sorpresa a través de sus redes sociales. “Gracias, ¡pa!”, escribió la menor etiquetando a su famoso papá.

Por su lado, el guapo pugilista, que retomó la story de su hija en sus redes sociales, no dudó en reiterar el gran amor que tiene por su primogénita, mostrándose de lo más feliz por verla crecer. “Te amo, mi hermosa”, expresó el boxeador en sus historias de Instagram, donde ha replicado la fotografía con la que ha enternecido a sus fans.

Sin duda alguna, el ‘Canelo’ ha formado una linda relación con la mayor de sus hijos, quien es su mayor orgullo, algo que quedó demostrado recientemente, cuando el boxeador celebró el triunfo de Emily en una competencia de equitación. Con una imagen de su hija en la que se le ve con su uniforme deportivo y sobre uno de los caballos con los que participa en sus competencias, el pugilista escribió: “Muy orgulloso de ti mi hermosa”. En esta imagen vemos a Emily sosteniendo un reconocimiento que obtuvo luego de una prueba de saltos.

El Canelo y su experiencia en la paternidad

Conocido por su discreción en lo que respecta a su vida personal, El Canelo sorprendió a más de uno el pasado mes de abril, cuando se abrió como nunca para hablar de su experiencia como papá. En una sincera entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, el tapatío contó que cuando el éxito tocó a su puerta, hizo lo que muchos seguramente harían: darle todo a su hija mayor Emily, pero un buen día se dio cuenta de que esto podría resultar perjudicial para ella. “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, recordó entonces. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, recordó. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, aseguró.

En la charla, el anfitrión cuestionó al mexicano sobre el reto que implica tener hijos con diferentes mamás, ante lo que él confesó que, ese aspecto ha sido sin duda algo muy duro en su papel de padre. “Es muy difícil, es demasiado difícil porque no les puedo poner la misma atención”, admitió. Además de Emily, y Marifer, El Canelo es padre de Saúl Adiel.

