Así fue el romántico reencuentro de Juanpa Zurita y Macarena Achaga tras dos meses sin verse

Tras dos largos meses de estar separados, Macarena Achaga y Juanpa Zurita por fin han podido reencontrarse y retomar el romance que tuvieron que vivir a distancia, debido a sus compromisos laborales. Ha sido el influencer quien ha compartido a través de sus historias de Instagram una serie de videos en los que ha quedado registrado el momento en el que se reencuentra con su guapa novia en el aeropuerto, luego de pasar algunos meses trabajando en una nueva producción en Argentina. Con un ramo de flores en mano, Juanpa no dudó en correr a los brazos de su amada en cuanto la vio salir del aeropuerto. Como si se tratara de una película de corte romántico, el reencuentro del también actor y su novia estuvo lleno de momentos muy especiales, pues no faltaron los besos y los abrazos. Más tarde, Zurita compartió una nueva publicación en su feed de Instagram, en donde se dejó ver de lo más cariñoso al lado de Macarena, en una sesión de fotos con la que sin duda ha causado revuelo entre sus fans. “Back together. Lo lograste. Lo logré. Lo logramos. Dos meses y medio por FaceTime. Probablemente más difícil que cuando subimos el Pico De Orizaba. Desvelos, WhatsApp, mala conexión, stickers y fotos. Ahora no te voy a soltar. Bai”, escribió el actor de Luis Miguel, La Serie de lo más enamorado. Da play al video y no te pierdas de este romántico video.

