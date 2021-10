Nuestros momentos favoritos del simpático video que acaban de protagonizar Aislinn, Aitana y Kailani

Las más pequeñas integrantes del clan Derbez se han convertido también unas mini celebridades, y no porque hayan inursionado en la pantalla, sino por el carisma y encanto natural que las ha hecho brillar en redes sociales. Aitana, la hija menor de Eugenio, y Kailani, la nena de Aislinn, se han encargado de dar a esta famosa familia la mayor dosis de ternura. "La forma en que se miran, su conexión tan profunda, pura e inocente. Amor verdadero en su más bella expresión", escribió hace tiempo Alessandra Rosaldo, al describir la relación entre su hija y la nieta de su esposo marido. Y si cada una por su lado es adorable, cuando están juntas lo son aún más, tal y como lo ha demostrado la actriz en un reciente video que ha causado sensación enntre sus seguidores. La estrella de La Casa de las Flores compartió un simpático clip inspirado en un entrañable -y didáctico- tema infantil, Sopa de letras, de Gaby Rivero (la Maestra Jimena en Carrusel). De lo más inspirada, Aislinn hizo su propia versión de esta canción, con Aitana y Kailani como sus cómplices. Esta creativa producción, que además tuvo una aparición sorpresa de otro de los integrantes del clan Derbez, dejó ver lo bien que la pasan aprendiendo las pequeñas, pues no dejaron de reír, cantar y bailar; haz click abajo para ver los mejores momentos.

