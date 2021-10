Paulina Peña Pretelini revela que ya ha elegido la fecha para su boda con Fernando Tena

Las campanas de boda suenan más fuertes que nunca en casa de los Peña Pretelini. Y es que apenas hace unas semanas, Paulina Peña y su novio Fernando Tena se comprometieron, un romántico momento que ha quedado registrado en sus redes sociales, donde han hecho partícipes a todos sus seguidores de su felicidad. Evidentemente, la joven hija de Enrique Peña Nieto ya ha comenzado a prepararse para el que sin duda será uno de los días más importantes de su vida, por lo que incluso ya tiene marcada la fecha en el calendario, según ella misma ha revelado.

A través de sus historias de Instagram, Paulina organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, y como era de esperarse, las preguntas sobre su compromiso y boda no se hicieron esperar. Uno de esos cuestionamientos giraba en torno a si ya había comenzado con los preparativos de su boda, algo que Paulina no dudó en responder, aunque sin entrar en muchos detalles. "La verdad no tengo nada de nada", comentó Paulina con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, se encargó de dejar en claro que ella y su prometido ya han elegido el día en el que se darán el tan esperado 'Sí, acepto'. "Fecha ya hay, es lo único que hay", expresó Pretelini, prometiendo a sus seguidores compartir más detalles sobre este tema más adelante en un video muy especial.

Fue el pasado 15 de septiembre cuando Paulina sorprendió a sus seguidores al revelar la noticia de su compromiso a través de sus redes sociales, en donde compartió unas lindas postales en las que quedó registrado el momento en el que se rodillas, y teniendo a la ciudad de Nueva York a sus pies, Fernando Tena le propuso matrimonio a Pau, quien en las fotografías lució de lo más emocionada. “Sí un millón de veces y para siempre”, escribió Paulina como descripción de este post con el que provocó la emoción de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron sus allegados?

Al ser una noticia tan especial y trascendental en la vida de Paulina, las muestras de cariño para la primogénita de Peña Nieto y su prometido no se hicieron esperar. Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue el hermano de la futura novia, Alejandro Peña, quien no dudó en dedicar unas lindas palabras a su hermana. “Te amo. Te deseo lo mejor para esta nueva etapa de tu vida", escribió de lo más conmovido Alejandro sobre una fotografía en la que se le puede ver abrazando efusivamente a su hermana mayor. Por otro lado, Sofía Castro, con quien Paulina compartió una linda etapa de vida cuando sus padres estuvieron casados, reaccionó a la publicación con unos emojis de corazón. Además, la misma Sofía reveló que fue una de las primeras en enterarse de la noticia, pues incluso Paulina le marcó para contarle lo sucedido. “Paulina me marcó a contarme, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa, aprovechando la ocasión para reiterar el inmenso cariño que tiene por ella. “Tengo la foto mía y de Pau, que me da mucho gusto, es mi hermana…”, contó.

Por otra parte, Ximena Navarrete, amiga de Paulina le escribió en redes sociales: “¡Qué emoción Pau! Muchísimas felicidades”, el esposo de la exMiss Universo también le dedicó un mensaje felicitándola: “¡Felicidades mi Pau!, les deseo todo lo mejor”. Jacky Bracamontes y Sofía Rivera Torres fueron otras celebridades que le enviaron sus felicitaciones.

