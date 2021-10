Erik Rubín habla de su vida con Andrea Legarreta y de los rumores: 'No dejamos que ensucien nuestra relación'

Con un matrimonio de más de 20 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas de famosos más sólidas. La conductora y el cantante, quienes son padres de dos talentosas jovencitas -Mía y Nina-, han vivido juntos todo tipo de experiencias, desde las más entrañables, hasta las más duras y desafiantes. De hecho, hace tiempo ella contó que estuvieron a punto de dar un paso muy drástico en su relación, pero que al final terminó ganando el amor. El integrante de Timbiriche también ha hablado de su historia con la estrella de Hoy y ahora se ha referido como nunca a los rumores que los han alcanzado en más de una ocasión, y con toda sinceridad, ha confesado lo que piensa al respecto.

Al ser cuestionado sobre su relación con la conductora, Erik no pudo más que hablar del profundo amor y admiración que siente por ella. “Yo me enamoré de Andrea en paquete, es una mujer inteligente, sensible, amorosa, compasiva, una madre increíble como nadie”, comentó en entrevista para el diario El Universal. “Como todos los seres humanos tiene sus cosas, no es perfecta, pero eso la hace perfecta”, agregó. El cantante, quien acaba de retomar la obra Jesucristo Superestrella, admitió que a lo largo de su matrimonio, la presentadora de Hoy y él han atravesado por situaciones complicadas, pero gracias a la comunicación y al cariño mutuo han podido resolver sus problemas. “También hemos tenido nuestras crisis como cualquier otra pareja y como todo, hay que chambearle, sin duda hemos sido la prioridad”, comentó.

“Los dos hemos trabajado, cambiado cosas y tratado de mejorar como seres humanos para poder seguir juntos”, confesó. Erik se refirió además a los rumores y comentarios malintencionados que han circulado en torno a su relación con Andrea, los cuales aseguró, los tienen sin cuidado a los dos. “Que si ya me tomaron una foto al lado de una chica, que si María Conchita dijo no sé qué, que si yo hablé de mi amorío cuando era joven… Eso internamente no nos afecta”, aseguró el intérprete refiriéndose a algunas de las más recientes polémicas en las que su nombre ha sido mencionado. “Somos adultos maduros, es algo que ya pasó, no dejamos que ensucien nuestra relación con eso”, señaló.

Ante los rumores, Andrea defiende a Erik

Al hablar de las especulaciones y chismes que han tocado su matrimonio Erick se refirió a lo sucedido hacer unos meses, cuando fue captado bailando junto a una chica. Las imágenes se viralizaron, y pronto hubo quien empezó a criticarlo y a poner en duda la solidez de su matrimonio con Andrea. Lo que sus detractores no esperaban es que la conductora sería la primera en aclarar las cosas y defender a su marido de las acusaciones infundadas. “Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos, sabemos también que hemos vivido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay”, comentó en junio pasado a las afueras de Televisa donde varios medios de comunicación la abordaron.“A mí no me parece una falta de respeto lo que mi señor hizo”, agregó entonces.

Andrea destacó la gran confianza y respeto entre ella y su marido, asegurando que esto va más allá de lo que terceros puedan opinar de su relación. “Perdón, pero quienes piensen que deben tener un matrimonio, en el que significa encerrarte como en una jaula y no tener una vida individual, los respeto mucho, para mí no es eso, para mí él tiene su trabajo, tiene su trabajo, sale de gira, sale con los de los 90’s que ahí hay muchas chavas, muchos chavos, se quedan en hoteles; nosotros en la gira, también, y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno, ni estamos traicionándonos, ni estamos haciendo cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, que no es un matrimonio abierto y que es un matrimonio de dos personas que desde el día 1 se aman y estamos juntos, porque nos amamos”, explicó, dejando más que clara su postura.

