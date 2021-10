'Vienes a sumar puras cosas lindas', Andrea Legarreta a Tania Rincón por su llegada a Hoy

Luego de varios días de rumores, finalmente se confirmó que Tania Rincón se incorporaría como conductora titular del programa Hoy, una noticia que fue celebrada por todos los fans del matutino de televisa, quienes cada que Tania acudía al show como invitada pedían que se quedara de planta, un deseo que finalmente se les cumplió. Evidentemente, los fans de la presentadora no fueron los únicos emocionados por la llegada de la hermosa michoacana al show, pues también sus compañeros de elenco, quienes no han dejado de hacerla sentir bienvenida, ahora que su presencia será permanente. Tal y como lo ha hecho Andrea Legarreta, quien a través de sus redes sociales le ha dedicado un mensaje muy especial a su compañera de elenco, mostrándose de lo más emocionada por tener como compañera.

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió unas lindas fotografías en las que se dejó ver de lo más feliz posando al lado de Tania, y una más en la que aparecen al lado de otros compañeros del programa Hoy como Raúl Araiza, Andrea Escalona y Arath de la Torre. Al pie de las fotografías, Andrea dedicó un emotivo mensaje a su colega, dejando en evidencia la cercanía y complicidad que existe entre ellas. “¡Qué felicidad tenerte oficialmente en la familia de @programahoy, hermosa! Aparte de bella y encantadora, ¡eres muy talentosa! Sin duda vienes a sumar puras cosas lindas al programa y ¡a nosotros! Te queremos”, expresó la también actriz.

Como era de esperarse, Tania no tardó en responder al lindo gesto de su compañera de programa y debajo de su publicación también le dedicó unas lindas palabras, dejando en claro la admiración que tiene por ella y lo emocionada que se siente por poder formar parte de este icónico programa. “Andrea hermosa, qué placer poder compartir contigo y disfrutarte todas las mañanas. Estoy muy lista para la sigamos pasando bomba. Gracias por tanto”, escribió Rincón en la sección de comentarios del post de Andrea.

Fue el pasado lunes 11 de octubre cuando Tania Ricón hizo su aparición por primera vez en el programa Hoy, un momento muy especial en el que sus compañeros no dudaron en darle la bienvenida más cariñosa, asegurando que ya se había convertido en una más de la familia. Emocionada por el recibimiento, la exreina de belleza no dudó en expresar su sentir, mostrándose de lo más ilusionada por formar parte de este show. “Muchas gracias, estoy muy contenta, chicos. Se siente diferente, venía de invitada y me fui colando como la humedad y aquí estoy…”, explicó con todo el sentido del humor. “Estoy feliz, de verdad, más que encantada de compartir con ustedes, siempre los he admirado, se los puse el otro día en un recadito en Instagram y ahora es un agasajo poder compartir con ustedes que tanto quiero, que tanto admiro, así que a pasarla bien y ojalá que ahí en casa me reciban como lo que somos, esta gran familia extendida de Hoy”, dijo.

Casi no llega a su primer día en Hoy

Aunque todo salió perfecto, horas antes de debutar oficialmente como conductora de Hoy, Tania Rincón estuvo a punto de quedar varada en Islandia, país en el que vacacionó por unos días en compañía de su marido. “Originalmente nosotros ahorita ya tendríamos que estar en Nueva York, porque nuestro vuelo salía 10 de la mañana, tiempo de acá de Islandia. Llegamos todos contentos, ansiosos por ver a nuestras criaturas…”, relató en redes sociales, revelando que se les impidió viajar a Estados Unidos, aunque fuera de tránsito, por las nuevas disposiciones a raíz de la pandemia. Eso sí, nada impidió que Tania hiciera hasta lo imposible para regresar al país, consiguiendo una conexión de vuelos entre la ciudad de Londres y Madrid, para volar de la Madre Patria a la Ciudad de México.

