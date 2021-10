Danna Paola explica por qué decidió desmentir los rumores sobre su relación sentimental

Siempre dispuesta a alzar la voz cuando sea necesario, Danna Paola puso un alto en días pasados a las versiones difundidas por una publicación, en la que se hablaba de la existencia de algunos conflictos al interior de su supuesta relación sentimental con el cantante Alex Hoyer. El mensaje, que dio a conocer a través de las redes sociales, causó tal revuelo que la cantante no pudo evitar ser cuestionada al respecto durante una reciente entrevista, espacio en el que reveló las verdaderas razones por las cuales tomó la decisión de hacer pública su respuesta. De esta manera, la intérprete da muestra de lo importante que ha sido para ella proteger su vida privada, así como de compartir valiosos mensajes a todas aquellas mujeres víctimas de este tipo de señalamientos, sean o no del gremio del espectáculo.

Tan directa como siempre, Danna explicó las razones por las cuales decidió no guardar silencio, segura de que a lo largo de los años ha podido ser muy transparente con sus ideas y posturas. “Siempre voy a salir a defender mi integridad, mi manera de visión, mis principios como mujer sobre todo, y más en un país que me ha visto crecer, que me ha acompañado en mi carrera. No es nuevo lo que estoy haciendo, no soy alguien que no conozcan, por eso me sacó mucho de onda… Son medios que al final han escuchado mis canciones, que han escuchado mis declaraciones, cómo veo, cómo defiendo el feminismo, cómo apoyo este tipo de movimientos como para sacar estas notas que no tienen fundamento alguno…”, dijo durante una charla con Los Ángeles Times.

Al ahondar en su postura, Danna hizo énfasis en el principal objetivo de no guardar silencio ante los mensajes que suelen difundirse en la prensa, espacios en los que muchas veces la figura e imagen de la mujer se ve vulnerada. “La verdad es que podré reaccionar, y creo que para mí lo más importante es seguir evitando este tipo de machismo en las publicaciones en México, más que desmentir o no o admitir algo de mi vida personal, yo creo que va por el otro lado. Lo que más me importa es que todas esas mujeres allá afuera… todas esas mujeres que leen todo eso, den una retrospectiva a que no está bien que nadie te señale y te subestime por tu fuerza como mujer, y todas esas mujeres que viven un maltrato de verdad y que viven violencia de género, violencia psicológica, hoy en día puedan decir: ‘Ok, voy a salir de esto y tengo el apoyo de muchas mujeres a mi lado…’”, dijo.

El valor de cuidar su privacidad

A la par de actuar a favor de las mujeres siempre que ha sido necesario, Danna Paola también valora el hecho de proteger su entorno personal, un ámbito que con el ascenso de su carrera y el éxito a raíz de su paso sobre los escenarios, ha generado mayor interés mediático. “Sobre todo con mi vida personal, siempre la voy a mantener para mí porque de verdad es algo como de las pocas cosas que uno tiene para cuidar, es un diamantito que hay que cuidar mucho para justo evitar este tipo de cosas…”, aseguró.

Gracias a los años de experiencia en el medio artístico, Danna también ha podido atesorar aprendizajes que le han permitido moverse con mayor seguridad en el entorno, manteniéndose alejada de todos aquellos que pretenden sacar algún provecho de su condición como figura pública. “Es difícil tener cosas reales en la vida de un artista, porque aunque no sabes, aunque no me quiero poner como víctima, pero siempre hay personas que se acercan por otro interés, o con un as bajo la manga, entonces hay cosas que hay que cuidar…”, aseguró.

