A más de dos años de su partida, Humberto Zurita revela sobre Christian Bach: ‘Siempre está con nosotros y se manifiesta’

En marzo de 2019 la industria del espectáculo en México se conmocionó con la noticia del sensible fallecimiento de Christian Bach, sucedido unos días antes. La actriz había permanecido lejos de los reflectores desde hacía varios años y este anuncio significó un duro golpe para los amigos y colegas que habían trabajado junto a ella. Sin embargo, fue su familia quien sufrió de cerca esta irreparable pérdida: su esposo Humberto Zurita y sus hijos Sebastián y Emiliano. Sin importar el tiempo que ha transcurrido desde aquella despedida, los tres la siguen teniendo presente cada día y buscan honrar su memoria en todo momento. El experimentado actor abrió recientemente su corazón para hablar de su fallecida esposa, y ha confesado sentir su presencia junto a él.

Humberto está convencido de que el gran amor que lo unió a Christian ha hecho posible que, aún sin su presencia física, ella lo acompañe. “Hay muchas manifestaciones en las que los seres amados están con nosotros”, comentó el actor en entrevista con el diario El Universal. “Una parte bien importante son los sueños, es increíble que cuando tú sueñas a la persona que amaste, que sigues amando, pero se tuvo que ir de aquí, y hablo no solamente de ella, hablo de mi papá, de los de ella, de gente amada- la sueñas y vuelves a vivir al lado de ellos algo que tiene esa conexión espiritual…”, continuó el actor, quien estuvo casado con la actriz de origen argentino por más de 30 años. “Y que te demuestra que nunca te abandonan, ni tú a ellos ni ellos a ti. Siempre están ahí presentes”, agregó.

El actor aseguró que también sus hijos han sido testigos de esa conexión que ha trascendido al plano físico. “Hoy con mis hijos recordamos a Christian a cada momento juntos, sobre todo cuando estamos viajando, siempre está ella con nosotros y se manifiesta”, comentó. “No solamente es un recuerdo, es algo que vivo todos los días de mi vida porque las personas físicamente pueden morir, pero espiritualmente siempre están contigo, en tu corazón”, continuó Humberto. “Todo lo que hicimos juntos, iniciar nuestras carreras como actores de televisión, donde yo conocí a Christian, que iniciamos nuestras compañías productoras, decidimos casarnos, nos hicimos cómplices, así que es una vida llena de recuerdos dulces, maravillosos a lado de ella”, expresó sincero.

A su vez, admitió estar agradecido por el hecho de que Christian haya podido ver realizados a Sebastián y Emiliano. “Vivimos 33 años juntos, de la mano de mis hijos, recorrimos el mundo y pudimos sobre todo compartir, tuvimos la fortuna de que Christian pudiera ver a sus dos hijos realizados ya como profesionistas”, comentó.

Christian, el amor de su vida

Hace unos meses, Humberto habló a corazón abierto con la periodista Mara Patricia Castañeda sobre la partida de Christian y de cómo ha sobrellevado esta pérdida. En un momento de la charla, la anfitriona le cuestionó si volvería a apostarle al amor: “¿Te enamorarías?”, lo cuestionó, pegunta a la que él respondió con toda sinceridad. “Lo que pasa es que yo no me podría enamorar. Si tú me lo preguntas a mí, ya nadie cabe en mi corazón como Christian, ya tendría que entender esa otra persona que nuestro amor tendría que ser diferente, yo tengo hijos, yo conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido y yo afortunadamente ya lo conocí. Y ahora, ya me puedo divertir”, explicó el actor. A su vez, se refirió a aquellos rumores que lo han vinculado sentimentalmente con otras actrices y los desmintió por completo. “Me han pegado a una o a otra, porque trabajamos juntos o porque somos amigos de verdad y vamos a comer… Yo no estoy buscando nada, me lo han preguntado muchas veces”, dijo convencido.

