Así luce Timothée Chalamet convertido en Willy Wonka

Los fans de Timothée Chalamet recibieron una buena dosis de emoción durante el fin de semana. Y es que el joven actor los sorprendió al compartir el primer vistazo de uno de sus proyectos más esperados: Wonka, precuela del clásico de Hollywood Charlie y la fábrica de chocolate. A través de sus redes sociales, el protagonista de películas como Call me by your name se ha dejado ver muy entrado en personaje, completamente caracterizado como el extravagante Willy Wonka y mostrando apenas algunos detalles de lo que será esta cinta, causando toda una revolución en las redes, donde su fotografía se viralizó en cuestión de minutos, dejando a todos con las expectativas hasta el cielo.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el nominado al Oscar compartió las imágenes con las que ha causado revuelo. En la primera de ellas se puede ver a Timothée completamente caracterizado como Willy Wonka, llevando un saco de terciopelo rojo, una mascada de colores en el cuello y el característico sombrero de copa alta que todos identifican. En otra de las imágenes se puede observar a detalle uno de los accesorios imprescindibles del personaje: el bastón. "El suspenso es terrible, espero que dure...", compartió el artista de 25 años al pie de su publicación que ya rebasa los 4 millones 700 mil likes y que se ha hecho viral en cuestión de minutos, haciendo referencia a la frase que el protagonista de la primera versión de la película, Gene Wilder, dice como parte de sus diálogos.

Sin duda alguna, esta adaptación de la obra de Roald Dahl pinta para ser todo un éxito. Y es que al igual que sus anteriores versiones, contará con algunos números musicales que sin duda fascinarán a todos. Además, hasta el momento se tienen confirmados como parte del elenco a otras superestrellas de la talla de Olivia Colman y Rowan Atkinson, corriendo la dirección a cargo de Paul King, quien ha estado al frente de películas como Paddington.

Es así que Timothée se convierte en el tercer actor en ponerse el sombrero de Willy Wonka para una adaptación cinematográfica. El primero en hacerlo fue Gene Wilder, quien interpretó al famoso chocolatero para la adaptación al cine que se hizo en 1971 bajo la dirección de Mel Stuart. Varias décadas más adelante, en 2005, sería Jhonny Depp quien daría vida a Willy en la versión de Tim Burton. Finalmente, será Timothée el encargado de ponerse en los zapatos de Wonka y presentar la historia de sus orígenes.

El secreto de su éxito

Sin duda alguna, Timothée Chalamet es uno de los hombres del momento. En las últimas semanas, el actor ha hecho varias apariciones públicas que sin duda confirman su estatus de estrella. Desde su aparición en la Met Gala, donde fue uno de los anfitriones, hasta su paso por el Festival de Cine de Venecia, el actor cada día consolida su presencia en una de las industrias más competitivas, en donde ha logrado ganarse el respeto del público y la crítica gracias a su trabajo y a que ha seguido las voces expertas de algunas personas que se han acercado a él para aconsejarlo. Tal y como él mismo lo ha compartido en la reciente entrevista que ha ofrecido a la revista Time. “Uno de las personas que más admiro, no puedo decir quién o me patearía el trasero, me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo”, expresó el intérprete, para después agregar: “Nada de drogas duras ni películas de superhéroes”, agregó, asegurando que se ha negado a hacer este tipo de filmes por temor a ser encasillado.

