'Qué alegría me da poder celebrar este año contigo', Toño Mauri y el emotivo mensaje a su hija Carla

Para Toño Mauri, el amor de su familia fue fundamental durante la dura etapa que vivió el año pasado, cuando el Covid-19 afectó severamente su salud, al punto de llevarlo a pasar ocho meses en el hospital y a recibir un doble trasplante de pulmón. Es por eso que el actor no se cansa de agradecer por todo el apoyo y el amor recibido antes y después de este proceso, algo que se ha visto reflejado en el mensaje de felicitación que Toño le ha dedicado a su hija Carla, quien este 11 de octubre celebra su cumpleaños número 25, en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por ella, así como lo afortunado que se siente por tener la oportunidad de vivir su paternidad de su mano.

A través de su perfil de Instagram, Toño compartió una serie de fotografías del pasado en las que es posible ver a Carla en momentos muy significativos de su vida, compartiendo de un tierno momento con su papá y una más de su bautizo. Al pie de las imágenes, el actor escribió unas breves, pero significativas palabras con las que ha felicitado a su hija en este día tan especial para toda familia. “Carlita, ¡muchas felicidades! Que cumplas muchos más y que ¡Dios te bendiga siempre! Te adoro y qué alegría me da poder celebrar este año contigo”, compartió conmovido.

Como era de esperarse, los seguidores de Toño se han unido a esta celebración, enviándole sus mejores deseos a la cumpleañera, mismos que fueron respondidos por la misma Carla, quién se tomó un momento para agradecer por las felicitaciones que ha recibido a lo largo del día de parte de los seguidores de su famoso papá.

Por su lado, Antonio Mauri, hijo mayor del actor, también tomó sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras a su hermana, mismas que acompañó de un álbum de fotografías en las que mostró los momentos más entrañables que ha vivido al lado de Carla. “¡Mouche! ¡Feliz cumpleaños a la mejor hermana/amiga del mundo! ¡Que Dios te bendiga siempre! Gracias por todas las aventuras y los recuerdos, todavía faltan muchísimas por venir”, compartió el joven actor de Luis Miguel, La serie. Por su lado, la cumpleañera no dudó en responder a las palabras de su hermano, dedicándole unas lindas palabras. “¡Gracias Mouche! I love you! Eres el mejor hermano que hay... Me haces crecer y reír cada día. Te extrañamos mucho”, expresó la festejada debajo de la publicación de su hermano.

La ilusión de Toño por convertirse en abuelo

En mayo de este año, Toño Mauri vivió uno de los momentos más esperados para muchos papás: entregar a su hija en el altar. El actor, que ha mostrado una evidente mejoría tras haber recibido su trasplante de pulmón, tuvo la oportunidad de presenciar en primera fila la boda de su hija Carla con Pablo Fernández, un momento que sin duda quedará guardado en sus corazones. A propósito de este instante tan especial, Toño ha hablado de lo mucho que le ilusiona a él y a su esposa, Carla Alemán, el poder convertirse en abuelos y ver a sus hijos críar a los suyos, algo que el actor le hizo saber a la pareja el día de su boda. “Le deseé que tengan muchos hijos; yo quisiera ser un abuelito con muchos nietos”, confesó en entrevista para TVyNovelas. A su vez, el actor reveló que tanto a Carla como a su esposo les ilusiona la idea de ser padres, por lo que confío en que dentro de poco den la sorpresa sobre un bebé en camino. “Ellos son muy paternales, a mi hija le encantan los niños y a Pablo también. Estoy seguro de que pronto habrá una buena noticia. Me imagino que no se van a tardar mucho, porque es algo que a ellos les gustaría”, comentó.

