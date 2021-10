El guapo hermano de Kitty Spencer que le sigue los pasos en el modelaje

Este verano Lady Kitty Spencer acaparó todos los reflectores después de haber protagonizado la boda del año. Con cinco espectaculares diseños de Dolce & Gabbana y más de cuatro días de actividades en Roma, la sobrina de la Princesa Diana unió su vida a la del empresario Michael Lewis. En el día más importante de su vida, Kitty decidió que quienes la entregaran en el altar fueran sus hermanos, Louis Spencer y Sam Aitken, que protagonizaron un especial momento que quedó inmortalizado en un video de la firma italiana que estuvo a cargo de los looks de la novia. Desde entonces han pasado un par de meses, pero pareciera que Sam tomó aquella ocasión para salir completamente del anonimato y ha dado a conocer que ha firmado ya con una agencia de modelaje para seguir los pasos de sus hermanas mayores.

Mientras Louis será quien heredé el título de Conde Spencer de su padre, sus tres hermanas se han ido abriendo paso en la sociedad británica. Kitty fue la primera en dejar Sudáfrica, en donde los hermanos vivían con su madre, para comenzar a posicionarse en Londres, y hace apenas unos meses sus hermanas, las gemelas Eliza y Amelia, decidieron regresar a su tierra natal para seguir sus pasos. Mientras tanto, Sam -hijo de la madre de las chicas, Victoria Aitken y su entonces esposo Jonathan Aitken-, se ha quedado en casa, pero esto no significa que no haya comenzado a labrarse su propio futuro como modelo.

A sus 18 años, Sam ha sido fichado por la agencia 20 Model Management, de Sudáfrica. Mientras el chico agregó su nueva colaboración en su bio de Instagram, la agencia compartió un posado de Sam y por supuesto, Kitty no pudo ocultar su orgullo al comentar con un par de emojis de corazón. Esta no es la primera vez en la que la socialité toma las redes para apoyar a su hermano, hace algunos meses Kitty escribió en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños 18 a mi hermanito Sam Aitken. Te amo con todo mi corazón y alma. Siempre estaré para ti y soy la hermana mayor más orgullosa”.

Una pasarela nada ajena a la familia

No es una sorpresa que Samuel quiera adentrarse en el mundo del modelaje, pues no solo sus hermanas mayores han tomado este camino, sino que también su madre lo hizo durante su juventud. Mientras su hermano mayor está destinado a quedarse con el título y la tierra de los Spencer, Sam, al no estar vinculado a esa parte de la familia de sus hermanos, ha podido darse la libertad de explorar esta nueva faceta profesional después de haber acabado sus estudios de preparatoria en la Bishops Diocesan College.

A su corta edad, el galante chico ya rompe corazones y en su país da de qué hablar a través de su cuenta de Instagram y de algunas apariciones en el campo de rugby, deporte especialmente popular en su país. Eso sí, parece que su corazón se encuentra ocupado -o en camino a estarlo- pues a los eventos alrededor de su baile de graduación acudió con una chica llamada Noa, ante los comentarios de apoyo de su hermana y su cuñado, que se refirieron a ellos como la pareja más linda.

Aunque todavía es muy joven para plantear su futuro, no sería extraño que Sam siguiera los pasos de sus hermanos y los alcanzara en Londres, para protagonizar también la escena social británica. A pesar de que solamente Kitty había decidido abrirse paso en este mundo, apenas hace unos meses, Eliza y Amelia hicieron lo propio.

