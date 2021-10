De lo más enamorado, Yordi Rosado celebra su primer aniversario al lado de su novia

Aunque Yordi Rosado suele ser muy discreto con su intimidad, lo cierto es que desde que el amor tocó a las puertas de su corazón, el conductor ha decidido abrirse de capa ante su público y gritar a los cuatro vientos que se encuentra enamorado. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando el presentador compartió con su público algunos vistazos de la romántica velada que compartió de la mano de Janet Domínguez, su novia, con quien ha celebrado por todo lo alto su primer aniversario de novios, dejándose ver de lo más enamorados y felices de celebrar esta fecha tan marcada en sus calendarios y de confirmar que su amor cada día se fortalece más.

A través de su perfil de Instagram, Yordi publicó una serie de fotografías en las que mostró algunos detalles de la increíble celebración que vivió al lado de su guapa novia, en donde las copas de vino y los pétalos de rosa le dieron a esta velada el toque exacto de romanticismo que ameritaba la ocasión. Al pie de las fotografías, el presentador compartió un mensaje muy especial para su amada, en el que ha expresado el gran amor que tiene por ella, así como lo agradecido que está de poder compartir su vida con ella. “Primer año juntos. Gracias amor por tantos momentos, tantas risas, tanta complicidad, tanto crecimiento, pero especialmente por tanto amor”, expresó Rosado de lo más conmovido.

Como era de esperarse, los seguidores de Yordi no tardaron en hacerse presente a través de likes y comentarios, uniéndose a la celebración del conductor y su novia, destacando entre los mensajes el de Adal Ramones, su gran amigo, compadre y colega, quien no dudó en mostrar su cariño al feliz presentador, así como buenos deseos para su relación. "Felicidades compadre, un año ¡y los que faltan!", escribió el exconductor de La Academia. Por su lado, Raúl Araiza, otro de sus amigos famosos también pasó a dejar sus felicitaciones, haciéndoles saber lo mucho que los quiere. "Felicidades, amigos. Los quiero mucho", compartió el intérprete.

El día que decidió gritar su amor a los cuatro vientos

Cabe señalar que en un inicio, ante el interés del público y de los medios, Yordi se manifestó a favor de su privacidad, sin embargo, el tiempo lo convenció de finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. “En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja”, aseguró en diciembre entrevista para Hoy, en la que además se encargó de desmentir las versiones de que estuviera pensando en casarse den nuevo. “No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso”, comentó.

Aunque Janet mantiene privadas sus redes sociales, ha sido a través de las de Yordi que se han podido ver algunos momentos de los dos como pareja. “Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor. Contigo las palabras sobran”, escribió el conductor en su Instagram días después de confirmar su relación, al compartir su primera foto juntos. A esa publicación le han seguido varias más, algunas de ellas incluso han mostrado la buena relación que ambos tienen con los amigos del otro.

