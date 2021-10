Daniel Arenas se ha ganado ya a la familia de Daniella Álvarez y estás fotos lo prueban

Lo que por un tiempo fueron tan sólo rumores, terminó por ser una realidad, y hoy Daniel Arenas y Daniella Álvarez forman una de las parejas del momento. En un inicio, el actor colombiano y la modelo venezolana mantuvieron su relación en secreto, pero fue imposible ocultar el amor y finalmente terminaron por confirmarlo. Las redes sociales han sido testigo de lo enamorados que están, y no sólo por los posados que han compartido en sus cuentas, sino también por los contantes mensajes románticos que se dedican mutuamente. Mientras se alistaba para el show del que forma parte, la exreina de belleza disfrutó de una escapada con su galán, quien reafirmó lo bien que se lleva con la familia de su guapa novia.

Daniel y Daniela se han convertido en una de las parejas favoritas del público, para quien no han pasado desapercibidas sus aventuras juntos. Días después de que derrocharan amor en su escapada por San Miguel de Allende, Guanaguato, este fin de semana la guapa venezolana y el galán colombiano se dieron una escapada a Raleigh, en Carolina del Norte, donde al parecer visitaron a familiares de ella. Emocionada por este grato encuentro, la juez de Nuestra Belleza Latina compartió algunas fotos en sus redes sociales con el hashtag #FamilyTime. Por su parte, el protagonista de S.O.S Me estoy enamorando posó muy sonriente junto a su amada y sus seres queridos, en lo que ella indicó era el Raleigh Capitol Building.

Y el posado familiar no fue el único, pues Daniel y Daniela protagonizaron algunas románticas postales que seguramente ilusionaron a todos sus fans. “Love U”, fue lo único que escribió la belleza venezolana al compartir estas imágenes, pero lo cierto es que no hicieron falta más palabras, pues la escena captada en las fotografías hablaba por sí misma. La enamorada pareja abrazada y fundida en un apasionado beso de telenovela fue tan sólo la primera de ellas, mientras que en un par de selfies los dos se demostraron nuevamente su amor, pero con dulces besos en la mejilla; el rostro del actor no pudo ser más expresivo, pues incluso cerró los ojos en este instante tan especial. Horas más tarde, volvieron a Miami, donde la modelo graba el programa reality de Univision. La colombiana retomó en sus Instagram Stories una foto compartida por su hermano Ricki en donde se le veía feliz junto a ella y a su hermana Andrea. Si bien en este momento no se vio al galán de telenovelas, es muy probable que estuviera ahí, pues él y Daniella son inseparables, incluso hasta pudo haber sido el flamante fotógrafo que capturó el momento entre hermanos.

A principios del mes de agosto, cuando Daniella y Daniel aún no confirmaban su noviazgo, ambos fueron captados en Barranquilla, Colombia, donde vive parte de la familia de ella. Ambos asistieron juntos a la fiesta de cumpleaños del sobrinito de ella, y desde entonces el galán de telenovelas ya dejaba ver su buena relación con los familiares de su amada. Fue Andrea Álvarez, su cuñada, quien compartió las fotos y videos en los que se veía a los dos enamorados, dando muestras de su romance, que en ese momento era tan sólo un rumor para el público.

Juntos en los momentos más importantes

El mes pasado, Daniella cumplió un sueño muy importante al inaugurar su propia fundación enfocada en personas con discapacidad, y durante su discurso hizo una mención especial para agradecer el apoyo de su novio. “Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre… Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños.... Y, sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios: un hombre amoroso y maravilloso”, dijo refiriéndose al galán colombiano. “Si Dios nos lo permite, podremos construir nuestro propio hogar: mi sueño más anhelado”, agregó ilusionada. Esta ocasión fue al parecer el primer evento público en el que la modelo y el actor asistieron tras confirmar su noviazgo. “Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”, expresó el actor a principios de septiembre en entrevista para Radio Fórmula.

