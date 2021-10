Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, ha revelado el accidente que le dejó severas quemaduras en el cuerpo

odeado en un entorno en el que la perfección siempre es un objetivo a alcanzar, Olivier Rousteing, el director creativo de Balmain, se ha sincerado con sus seguidores para hablar del incidente que sufrió en su casa el año pasado, el cual le provocó severas quemaduras en el cuerpo, que hoy se han convertido en cicatrices. El artista de la moda, que se convirtió en el director creativo más joven de París desde Yves Saint Laurent, al asumir su puesto a los 25 años en 2011, había mantenido en secreto esta situación. Sin embargo, este fin de semana ha decidido romper el silencio y a través de sus redes sociales se ha manifestado al respecto, mostrando una impactante imagen en la que se le podía ver con algunas quemaduras en el cuello y el rostro, además de tener completamente el cuerpo cubierto con vendas.

Fue en su perfil de Instagram donde el diseñador decidió compartir con sus seguidores detalles de este difícil capítulo de su vida, mostrándose de lo más sincero a la hora de admitir que fue el miedo al rechazo, dentro de una industria en la que el culto a la belleza es pan de cada día, lo que lo llevó a ocultar lo que le había sucedido y a cubrir en medida de lo posible sus heridas. “Hace exactamente un año, la chimenea de mi casa explotó. Me desperté a la mañana siguiente en el hospital de Saint-Louis de París”, expresó el artista al inicio de su mensaje, mientras aseguraba que fue hasta ahora que se sintió listo para contarle al mundo lo que había sucedido en su vida en el último año.

Fue entonces que Olivier se sinceró y con total apertura habló de la forma en la que sus inseguridades lo llevaron a ocultar su historia del resto del mundo. “He hecho de todo para esconder esta historia de la gente lo máximo posible, intentando guardar el secreto con mis equipos y mis amigos durante demasiado tiempo”, afirmó. “Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué estaba tan avergonzado, quizá esta obsesión por la perfección por la que se conoce a la moda, y por mis propias inseguridades”, añadió. De hecho, el diseñador aseguró que durante todo este tiempo se encargó de cubrir las marcas que le dejó este incidente, todo esto mientras seguía trabajando y creando. "Escondía las cicatrices con mascarillas, cuellos de tortuga, mangas largas e incluso múltiples anillos en todos mis dedos, durante muchas entrevistas o sesiones fotográficas”, expresó.

Fue entonces que el creador decidió no seguir ocultando su realidad a los demás, por lo que llenó de valor y empoderado por todas las reflexiones que tuvo al respecto, ha decidido alzar la voz y mostrar su lado más humano y vulnerable, dejando salir al humano detrás del artista. Ahora, un año después, sanado, feliz y sano. “¡Y realmente me di cuenta de que el poder de las redes sociales es revelar solo lo que quieres mostrar! Es como permitirnos crear nuestra propia narrativa especial que evita lo que no deseamos ver o mostrar: este es nuestro nuevo mundo”, sentenció Olivier. “Ahora, un año después, estoy curado, feliz y sano. Me doy cuenta de lo verdaderamente bendecido que soy y agradezco a Dios todos los días de mi vida”, agregó, agradeciendo a su equipo en Balmain, los doctores que lo atendieron en el hospital y a todos sus allegados, quienes se han mostrado preocupados ante su estado de salud, asegurando que está listo para su “renacimiento”.

Se solidarizan con Olivier

Como era de esperarse, el mensaje de Rousteing ha generado toda una ola de mensajes de apoyo y solidaridad de parte de sus seguidores y algunas celebridades y colegas que lo cuentan dentro de su círculo cercano. Tal fue el caso de Donatella Versace, Kim Kardashian, Kris Jenner y Cindy Crawford, quienes le enviaron sus mejores deseos al diseñador, dejando en claro el gran cariño y admiración que sienten por él.

