Aislinn Derbez revela la emotiva razón por la que ha decidido tomar clases de equitación con su hija Kailani

Para Asilinn Derbez es muy importante que su hija Kailani desarrolle todas sus habilidades de forma óptima, sobre todo cuando ha sido la misma pequeña quien ha mostrado cierto interés en alguna actividad o disciplina. Tal y como lo ha hecho con la equitación, un deporte que hace apenas unas semanas ha comenzado a practicar la también hija de Mauricio Ochmann y a la que Asilinn Derbez se ha unido. Y es que la intérprete quiere asegurarse de que la pequeña aproveche al máximo de sus clases, enfrentándose así a uno de sus grandes miedos: los caballos.

Así lo ha revelado la hija de Eugenio Derbez en una reciente publicación en Instagram, en donde abrió su corazón para hablar del por qué ha decidió unirse a su hija en sus clases de equitación y enfrentar su miedo a los equinos, el cual surgió a partir de un accidente que sufrió durante su infancia. “Cuando tenía 12 años, mi papá nos llevó a montar y me caí del caballo, se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí la memoria del evento”, compartió Aislinn debajo de una fotografía en la que se le puede ver posando sobre un caballo en compañía de su pequeña Kailani. “A partir de ahí me dieron miedo los caballos y me volví a subir muy pocas veces en la vida (siempre y cuando fueran muy despacio)”, agregó.

Es por eso que al ver que su hijita es una apasionada de los caballos desde que era muy bebé, ha decidido volver a montar un caballo y así hacerle saber a Kailani que están juntas en esta increíble aventura y así reforzar la seguridad que la niña ha mostrado a la hora estar arriba de un caballo. “Desde que Kai tenía un año notamos su enorme pasión por los caballos (siendo algo nuevo y desconocido para Mau y yo) y desde entonces tratamos de llevarla seguido a que los vea y los monte”, detalló. “Hace una semana Kai inició clases más formales y decidí empezar a tomarlas con ella, pues no quería que mi hija, apasionada a los caballos, tenga una mamá que le da miedo subirse a ellos”, comentó divertida.

Finalmente, la actriz se mostró orgullosa de haber logrado vencer su miedo, motivada principalmente por su hija y el amor que le tiene a los caballos, por lo que no ha dudado en agradecerle de forma pública por todas las lecciones de vida que le ha regalado. “Me siento feliz y orgullosa de ver estos videos y darme cuenta que nunca es tarde para vencer un miedo y aprender algo nuevo. Gracias Kai por siempre sacarme de mi zona de confort”, finalizó.

Aislinn y Kailani, las mejores compañeras de viaje

Hace unas semanas, Aislinn Derbez tuvo que emprender un viaje a Yucatán, en donde ha filmado algunas escenas de su más reciente película Qué culpa tiene el karma. Para esta aventura, la actriz ha contado con la compañía de Kailani, quien se ha convertido en toda una celebridad entre sus compañeros de filmación, pues el encanto natural de la pequeña sin duda les ha robado el corazón. Y aunque la menor la ha pasado muy bien tras cámaras y entre camerinos, lo cierto es que su parte favorita de este viaje ha sido los momentos en los que ha podido convivir con su mamá, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de este hermoso estado de México, y nadando en las aguas de los increíbles cenotes que aquí se encuentran, una actividad que se ha vuelto su favorita, según ha revelado la misma Aislinn. “Hace un mes le tenía miedo al agua y ahora ya es toda una sirenita", escribió al compartir un video en el que se ve a la nena lanzarse muy segura a nadar al agua.

