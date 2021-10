Jennifer Lopez y Ben Affleck derrochan estilo en Nueva York

Luego de presumir su amor por primera vez en una alfombra roja durante el Festival de Cine de Venecia y de asistir de la mano a la Met Gala, Jennifer López y Ben Affleck han dado muestra del amor que los une ahora en Nueva York, donde se han dejado ver derrochado estilo y de lo más enamorados durante el estreno de la película The Last Duel, el reciente trabajo actoral de Ben. Como era de esperarse, la pareja del momento -que lo ha vuelto a ser tras haber retomado su romance luego de 17 años separados-, ha hecho gala de la complicidad que existe entre ellos, demostrando así que su amor está más fuerte que nunca.

Para esa ocasión tan especial para la pareja, la ‘Diva del Bronx’ lució radiante en un conjunto de top y falda larga cona abertura a la altura de la pierna, de la casa de modas francesa Hervé Léger, con la que la actriz de películas como Hustlers hizo gala de su increíble y atlética figura, demostrando así que el color de la temporada es el café y que de igual forma se puede llevar con muchos brillos, para darle el toque de glamour a la ocasión.

La cantante complementó su look llevando el pelo lacio y recogido en una media cola, un maquillaje que contrastaba a la perfección con todo su atuendo en tonos dorados y ocres, zapatillas de tiras doradas, y un clutch a tono con sus zapatos de Tom Ford, demostrando así por qué es considerada como una de las mujeres vestidas de Hollywood y una de las estrellas favoritas de las alfombras rojas.

Por su lado, Ben Affleck optó por un look muy clásico luciendo guapo y elegante en un traje de terciopelo negro, el cual combinó a la perfección con una camisa blanca y una corbata delgada y zapatos al mismo tono de su traje. En todo momento, el actor se encargó de dejar en claro que se encuentra muy enamorado, mostrándose de lo más cariñoso con su famosa novia, regalándole a las cámaras tan solo una probadita de su romance con algunas tiernas miradas y tiernos besos.

Ben Affleck, el más orgulloso de JLo

En una reciente entrevista que ofrecieron juntos para la revista ADWeek, Ben Affleck no ha dudado en alabar a su novia, dejando en claro toda la admiración y respeto que siente por ella, por su trabajo y por su legado. “Todo lo que te puedo decir es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación, porque lo he visto, una y otra y otra vez, mujeres de color que se acercan a Jennifer y le dicen lo que su ejemplo como mujer fuerte, mujer exitosa y exigiendo su pedazo en el mundo de los negocios significa para ellas”, expresó el intérprete en la misma entrevista. “Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un lugar en este país... Ese es un efecto que han tenido pocas personas a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, finalizó el intérprete de lo más enamorado, siendo esta la primera declaración pública que ha hecho el artista sobre JLo desde que retomaron su relación después de 17 años de separarse.

