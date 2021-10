Con ayuda de su hijo Iker, 'La Choco' rinde un homenaje muy especial a su pequeño Iñaki en MásterChef

En una faceta completamente ajena a su profesión, Jimena Pérez 'La Choco' ha resultado ser toda una experta en la cocina, algo que ha demostrado durante su participación en el reality MásterChef Celebrity, donde se ha convertido en una de las favoritas del público. Y aunque semana con semana ha logrado ganarse a los chefs que califican los platillos que todas las celebridades preparan, sin duda el postre que cocinó durante el último capítulo emitido de está producción ha sido el más especial. Y es que además de haber contado con la ayuda de su hijo Iker, quien visitó la cocina de MásterChef como parte de una dinámica muy especial, el platillo que ambos prepararon decidieron dedicarlo al hijo menor de 'La Choco', Iñaki, así como a todos los niños que viven con autismo, en un homenaje por demás emotivo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante la transmisión del programa, el pequeño Iker se convirtió en el protagonista al momento de pasar al frente con su platillo y explicarlo frente a los chefs. Y es que el jovencito se refirió a su hermanito con total sinceridad, mientras su madre conmovida lo veía con una sonrisa en el rostro. "(Mi platillo) Se llama Crumble Iñaki, porque tengo un hermano que se llama Iñaki y tiene autismo. Si le partes, tiene manzana con colorante azul, y el color azul representa al autismo", explicó el pequeño a los jueces, quienes emocionados los llenaron de halagos por el sabor de su preparación y por el emotivo homenaje que decidió dedicar a su hermano menor.

Por su lado, Jimena ahondó más en el tema y abrazada de Iker, también hizo referencia al por qué decidió llamar así su platillo y el porqué del color azul. "Es hacer un homenaje, no solamente a Iñaki, sino a todos los niños que tienen este trastorno. Hay familias que luchamos todos los días por sacar adelante a nuestros hijos, y es lo que se busca, tolerancia y empatía", dijo de lo más emocionada, mostrando su lado más sensible.

VER GALERÍA

A través de su perfil de Instagram, 'La Choco' compartió una serie de publicaciones, en las que externó sus impresiones tras haber compartido la cocina de MásterChef con su primogénito y lo que significó para ella el poder realizar este emocionante homenaje a Iñaki. “La mejor compañía hoy en @masterchefmx Sin duda los sentimientos están a flor de piel de poder compartir con mi familia, aquí con Iker, algo que me gusta tanto y cocinar juntos. ¡Un sueño hecho realidad!”, expresó la presentadora en Instagram en donde compartió un álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que vivió con su pequeño en la cocina.

Emocionada con su participación en ‘MasterChef Celebrity’

Sin duda alguna, MásterChef le ha traído a Jimena un sinfín de satisfacciones personales. Algo de lo que habló al inicio de las grabaciones de este programa, mostrándose de lo más emocionada por demostrar todo su talento en la cocina, adelantando un poco de lo que finalmente ha mostrado a lo largo de estas semanas. “Lo que más me gusta cocinar son postres, mi platillo estrella creo que es el pastel de tres leches, pero me gusta hacer pastel de zanahoria, merengue en todas sus presentaciones y de salado, el mole”, dijo la presentadora durante una charla que sostuvo con sus seguidores en Instagram. Tal es su gusto por la cocina, que incluso reveló que, si en estos momentos tuviera la oportunidad de cambiar de carrera, hay dos opciones que le llaman mucho la atención y una tiene todo que ver con la cocina y lo que ha hecho en el reality: “Si no hubiera estudiado Comunicación, me hubiera gustado, a estas alturas, ser chef o relaciones exteriores”, confesó la esposa de Rafa Sarmiento.

VER GALERÍA