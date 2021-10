Tania Rincón y el contratiempo por el que no podía salir de Islandia

Aunque las vacaciones de Tania Rincón y su marido Daniel Pérez por Islandia salieron de maravilla, a la hora de hacer maletas y volver a México las cosas no salieron como ellos esperaban. Y es que debido a las restricciones que se han impuesto en algunos países debido a la pandemia por Covid-19, la nueva presentadora de Hoy y su esposo se enfrentaron a un dilema, pues una de sus escalas era en Estados Unidos, un país que ha endurecido sus medidas al respecto, por lo que la pareja necesitaba de un permiso especial para poder entrar a territorio estadounidense, aunque fuera solo de tránsito, o hacer una cuarentena de 14 días antes de su viaje, restricciones que su aerolínea no les informó, por lo que tuvieron que buscar otras rutas alternas.

Así lo compartió la misma Tania, desde su hotel en Islandia, a través de una serie de videos que compartió en Instagram Stories, en donde compartió algunos detalles del contratiempo que enfrentaron al intentar volver a México, una situación que en un principio los preocupó, pero a la que por fortuna le encontraron una solución. "Les vamos a contar lo que nos pasó: originalmente nosotros tendríamos que estar en Nueva York porque nuestro vuelo salía a las 10 de la mañana, tiempo de acá de Islandia. Llegamos todos contentitos ya ansiosos por ver a nuestras criaturas y resulta que nos dijeron que no, que en dónde está su green card y nosotros: 'no tenemos green card, tenemos visa americana', ¿'sus vacunas?', 'aquí están las vacunas'. (Nos dijeron:) 'No pues no pueden viajar a Estados Unidos, ni siquiera de tránsito, porque necesitan un permiso del Consulado en donde les autorice llegar a Estados Unidos”, contó en los primeros clips que compartió.

Tania ahondó en el tema y aseguró que la aerolínea con la que planeaban volar hacia Nueva York jamás les informó sobre ese trámite, por lo que incluso buscaron completarlo de alguna manera, sin conseguirlo. Afortunadamente, la empresa con la que viajarían los ayudó a encontrar una alternativa. "Hablamos aquí a la embajada de Estados Unidos en Islandia y nadie te contesta, nadie te da seguimiento, el punto es que después de mucho rato logramos cambiar los vuelos, nos vamos ir hasta mañana... (nos ayudó mucho) la aerolínea porque saben que es su responsabilidad, porque no te notifican todo lo que necesitas”, aseguró la conductora, quien detalló que tanto ella como su esposo contaban con todos sus papeles en regla y se habían hecho la prueba Covid un día antes, además de presentar su certificado de vacunación.

Finalmente, Daniel intervino en la charla y explicó cómo sería su regreso a casa: “Nuestro viaje de regreso ahorita es, de Islandia vamos a Londres, entonces hay que llenar los requisitos para entrar a Londres, aunque solo vamos de tránsito", aseguró. "De Londres vamos a Madrid entonces hay que llenar los requisitos para entrar a Madrid", agregó, detallando que de la capital española ya tomarían un vuelo directo a México.

Tania Rincón, la nueva conductora de Hoy

Este viernes se dio a conocer durante la transmisión de Hoy, así como en sus redes sociales, que Tania será su nueva conductora, precisando además cuándo se integrará formalmente en su nuevo puesto, pues antes había participado, pero como concursante en el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy. “Porque tú lo pediste, este lunes llega una conductora llena de entusiasmo, divertida, el Cisne Negro, y viene con muchas ganas de contagiarnos de su buen humor, la conductora Tania Rincón se integra a Hoy el lunes 11 de octubre, ¡bienvenida!”, se dio a conocer en un video que se trasmitió en el programa y que también se compartió en la cuenta de Instagram del matutino. “¡Porque tú lo pediste, Tania Rincón se integra como conductora principal de Hoy!”, se indicó además en su perfil Twitter, compartiendo una nota de Las Estrellas sobre la incorporación de la guapa presentadora.

